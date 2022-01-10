"Aşı yaptıran aptaldır" demişti... Sonu Kovid'den oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar ayrıldı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı...#Fatihterim
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı#TBMM
Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı 14 ilde sarı kodlu alarm…Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı! 14 ilde sarı kodlu alarm…#Meteoroloji
Ekipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştıEkipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştı#ABD
Bakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildiBakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı! Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildi#Kur Korumalı Mevduat
Alay konusu olmuştu... Dünyanın en saçma binası yıkılıyorAlay konusu olmuştu... 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!#Kahramanmaraş
Damadın baklava planı dehşete düşürmüştü Korkunç olayda yeni gelişmeDamadın 'baklava' planı dehşete düşürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme #ANTALYA
Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…#Sağlık
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim#Sinead O'connor
Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'#Alişan
Hande Erçel’den duygulandıran paylaşım Çok özledim anneciğimHande Erçel’den duygulandıran paylaşım! 'Çok özledim anneciğim'#Hande Erçel
HABERLERDünya Haberleri

"Aşı yaptıran aptaldır" demişti... Sonu Kovid'den oldu!

#Qanon#Aşı Karşıtlığı#Cirsten Weldon
Aşı yaptıran aptaldır demişti... Sonu Kovidden oldu

Dünyanın adını ilk olarak ABD'deki kanlı Kongre baskınında duyduğu, komplo teorileri yayan aşırı sağcı QAnon grubu uzun süredir aşı karşıtı söylemleri ve aşı kısıtlaması protestolarındaki varlığıyla gündemde. Grubun önde gelen üyelerinden, aşı yaptıran kişileri aptal olmakla yaftalayan Cirsten Weldon birkaç gün önce hayatını kaybetti. Weldon'un ölüm sebebi ise oldukça manidar...

Haberin Devamı

"Onun asılıp ipte sallandığını görmek istiyorum."

Adını ilk olarak geçen yıl ABD seçimlerinden sonra yaşanan kanlı Kongre baskınında duyduğumuz QAnon adındaki komplo teorilerini savunan aşırı sağcı grubun en önemli liderlerinden ve üyelerinden olan Cirsten Weldon, bu sözleri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı olan, aynı zamanda Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nün de en önemli isimlerinden biri olarak anılan Dr. Anthony Fauci için söylemişti. 

Kovid-19 aşısı yaptıran kişileri aptal olarak damgalayan, onlara 'idiotlar' diyen Cirsten Weldon, hayatını koronavirüsten kaybetti.

Çeşitli sosyal medya platformlarında on binlerce takipçisi olan Weldon, uzun süredir bu platformlardan aldığı desteği ve sesini insanları aşıdan uzaklaştırmak için kullanıyor. Salgını hafifletmek için kullanılmaya başlanan aşıları eleştiren ve kullanılmaması isteyen kadın Fauci'ye idam isteyecek kadar ileri gitmişti.

Haberin Devamı

Aşı yaptıran aptaldır demişti... Sonu Kovidden oldu
Dünya, QAnon'cuları ilk olarak böyle tanıdı

Daily Beast'te yer alan habere göre ortaya çıkan video görüntülerinde Cirsten Weldon'ın aşı olmak için sırada bekleyen kimseleri bile taciz ettiği ve saldırıda bulunduğu görüldü. Weldon, videoda "Şu aptallara bak! Hepsi aşı yaptırıyor. Aşı öldürür, aşı yaptırmayın." diye bağırırken görülüyor.

Cirsten Weldon, aralık ayının sonunda kovid-19 semptomları göstermeye başladı. Son videosunda sürekli öksürdüğü ve konuşmakta zorlandığı görülen komplo teorisyeni vatansever ABD'lilerin ABD hükümetini devirmesi gerektiğini söylüyordu. Weldon'un konuşrken yorulduğunu söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Gözden Kaçmasın

ABDde Kongre baskınına katılan QAnon Şamanının cezası belli olduABD'de Kongre baskınına katılan 'QAnon Şamanı'nın cezası belli olduHaberi Görüntüle

Kadın, bu videodan üç gün sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki oksijen maskesi takmış fotoğrafını paylaşan Weldon, koronavirüs olmadığını bakteri kaynaklı zatürreye yakalandığını iddia etti. Mesaj uygulaması Telegram'da yaptığı bir paylaşımda ise  'Dr. Fauci'nin ilacı' diye adlandırdığı Remdesivir'i kullanmayı reddettiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Cirsten Weldon, geçen cuma günü hastanede hayatını kaybetti. Weldon'un taraftarları hastane personeline ve doktorlara saldırdı ve hatta onları öldürmekle tehdit etti.

Üstelik Weldon, koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden ilk aşırı sağcı QAnon grubu üyesi değil. Hayattaki son anlarında oksijen maskeli fotoğrafını paylaşan ve asla aşı olmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Robert David Steele de Kovid yüzünden hayatını kaybetti.

Aşı yaptıran aptaldır demişti... Sonu Kovidden oldu

Bir diğer aşı karşıtı QAnon'cu Veronica Wolski de virüse yakalanmış, kadının taraftarları, Wolski ölmeden önce doktorlara ona korona tedavisinde etkisi olmadığı kanıtlanan ivermectin adlı ilacı vermeleri konusunda baskı yapmıştı. 

Haberin Devamı

Koronavirüs inkarsıcı radyocu Doug Kuzma, evinde bilinci kaybedip yere düşmüş ve ardından hayatını kaybetmişti. Kovid-19'dan öldüğü anlaşılan radyocu için de ölümünün koronavirüs kaynaklı olduğu gerçeği taraftarları tarafından şiddetle reddedildi.

Gözden Kaçmasın

İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektupİki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup!Haberi Görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Qanon#Aşı Karşıtlığı#Cirsten Weldon

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı