"Aşı yaptıran aptaldır" demişti... Sonu Kovid'den oldu!

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"Onun asılıp ipte sallandığını görmek istiyorum."

Adını ilk olarak geçen yıl ABD seçimlerinden sonra yaşanan kanlı Kongre baskınında duyduğumuz QAnon adındaki komplo teorilerini savunan aşırı sağcı grubun en önemli liderlerinden ve üyelerinden olan Cirsten Weldon, bu sözleri ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı olan, aynı zamanda Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nün de en önemli isimlerinden biri olarak anılan Dr. Anthony Fauci için söylemişti.

Kovid-19 aşısı yaptıran kişileri aptal olarak damgalayan, onlara 'idiotlar' diyen Cirsten Weldon, hayatını koronavirüsten kaybetti.

Çeşitli sosyal medya platformlarında on binlerce takipçisi olan Weldon, uzun süredir bu platformlardan aldığı desteği ve sesini insanları aşıdan uzaklaştırmak için kullanıyor. Salgını hafifletmek için kullanılmaya başlanan aşıları eleştiren ve kullanılmaması isteyen kadın Fauci'ye idam isteyecek kadar ileri gitmişti.

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Daily Beast'te yer alan habere göre ortaya çıkan video görüntülerinde Cirsten Weldon'ın aşı olmak için sırada bekleyen kimseleri bile taciz ettiği ve saldırıda bulunduğu görüldü. Weldon, videoda "Şu aptallara bak! Hepsi aşı yaptırıyor. Aşı öldürür, aşı yaptırmayın." diye bağırırken görülüyor.

Cirsten Weldon, aralık ayının sonunda kovid-19 semptomları göstermeye başladı. Son videosunda sürekli öksürdüğü ve konuşmakta zorlandığı görülen komplo teorisyeni vatansever ABD'lilerin ABD hükümetini devirmesi gerektiğini söylüyordu. Weldon'un konuşrken yorulduğunu söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kadın, bu videodan üç gün sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki oksijen maskesi takmış fotoğrafını paylaşan Weldon, koronavirüs olmadığını bakteri kaynaklı zatürreye yakalandığını iddia etti. Mesaj uygulaması Telegram'da yaptığı bir paylaşımda ise 'Dr. Fauci'nin ilacı' diye adlandırdığı Remdesivir'i kullanmayı reddettiğini açıkladı.

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Cirsten Weldon, geçen cuma günü hastanede hayatını kaybetti. Weldon'un taraftarları hastane personeline ve doktorlara saldırdı ve hatta onları öldürmekle tehdit etti.

Üstelik Weldon, koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden ilk aşırı sağcı QAnon grubu üyesi değil. Hayattaki son anlarında oksijen maskeli fotoğrafını paylaşan ve asla aşı olmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Robert David Steele de Kovid yüzünden hayatını kaybetti.

Bir diğer aşı karşıtı QAnon'cu Veronica Wolski de virüse yakalanmış, kadının taraftarları, Wolski ölmeden önce doktorlara ona korona tedavisinde etkisi olmadığı kanıtlanan ivermectin adlı ilacı vermeleri konusunda baskı yapmıştı.

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Koronavirüs inkarsıcı radyocu Doug Kuzma, evinde bilinci kaybedip yere düşmüş ve ardından hayatını kaybetmişti. Kovid-19'dan öldüğü anlaşılan radyocu için de ölümünün koronavirüs kaynaklı olduğu gerçeği taraftarları tarafından şiddetle reddedildi.