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Komplo tarikatına kandı, karısını ajan sanıp ölürdü!

#ABD#Qanon#CIA
Komplo tarikatına kandı, karısını ajan sanıp ölürdü

Adını ilk olarak geçen yılın başlarında ABD'de gerçekleşen kanlı Kongre baskınında duyduğumuz komplocu QAnon örgütüyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. ABD savcıları geçen yıl eşini vurarak öldüren adamın QAnon tarafından kandırılarak bu suçu işlediğini açıkladı.

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45 yaşındaki Troy Burke, geçen yıl karısını başına üç el ateş ederek öldürmüştü. Bu ses getiren cinayetin ardından olayı araştıran savcıların ulaştığı bilgiler ise dikkatleri biz kez daha aşı sağcı ve ırkçı komplo teorisyeni tarikat QAnon'a çekti.

Troy Burke, 29 yaşındaki eşi Jessica Burke'ü 27 Ocak 2021'de vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme Burke'ü cinayet ve silah taşıma suçlarından mahkum etmedi çünkü verilen karar adamın akıl sağlığının yerinde olmadığıydı.

Yetkililer adamı tam iki kez psikiyatrik değerlendirmeden geçirdi. İki seferde de çıkan sonuç Burke'ün akıl sağlığının mahkemede yargılanabilecek durumda olmayacak kadar bozuk olduğuydu. Burke hayatının sonuna kadar kalmak üzere, mahkumlara özel bir psikiyatri hastanesine yollanacak.

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Komplo tarikatına kandı, karısını ajan sanıp ölürdü

Ancak olayla ilgili devam eden soruşturmanın detayları bu cinayetle ilgili akılalmaz bir detayı ortaya çıkardı. Burke, kendisini sorgulayan savcılara QAnon üyelerinin kendisini karısının CIA için çalıştığına ve çocukları seks trafiği için sattığına inandırdığını anlattı. Savcılar adamın karısını aldığı bu mesajlardan sonra öldürdüğünü açıkladı.

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Mahkeme kayıtlarına göre adam QAnon üyelerinden sürekli olarak karısının kirli işlere karışan bir CIA ajanı oluğu yönünde mesajlar alıyordu ve QAnon ona karısını ortadan kaldırması gerektiğini söylüyordu. İşin daha da ilginç boyutu, Burke'e karısının Joe Biden'ın transseksüel kızı olduğu söylenmişti.

Örgüt Burke'e öyle şeyler anlattı ki adam beynine bir nöro link yerleştirildiğini ve insanların zihninden geçen düşünceleri bu yolla duyabildiğine inanıyordu.

Komplo tarikatına kandı, karısını ajan sanıp ölürdü
Eşi tarafından katledilen 29 yaşındaki Jessica Burke

Yapılan araştırmalar Troy Burke'ün geçmişte de zihinsel sorunlar yüzünden hastaneye yatırılmış olduğunu açığa çıkardı.

Troy Burke'ün avukatı mahkemede yaptığı savunmada "Müvekkilim bu komplolara inandırılmış. Bunlar bize mantıksız gelebilir ancak onun durumunda bir insan için bizim inanmayacağımız bu saçmalıkları duymak oldukça korkutucu ve bunun da ağır sonuçları var." dedi.

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Komplo tarikatına kandı, karısını ajan sanıp ölürdü

QAnon üyeleri kanlı Kongre baskınının ön saflarındaydı

QANON NEDİR?

Donald Trump’ın başkanlığı sırasında ortaya çıkan aşırı sağcı bir komplo teorisi olan QAnon’a göre Trump, uluslararası şeytani bir pedofil ağı olan ‘Derin Devlet’e karşı savaşıyor.

Bu ağın çocukları istismar etmenin yanı sıra ömürlerini uzatmak için çocukların kanını içtiklerine inanıyorlar.

Trump’a karşı komplo kurduklarına inandıkları Barack Obama, Hillary Clinton, Dalay Lama, George Soros, Papa Francis, Tom Hanks, Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimlerin çocukların kanını içtiklerini ve onları yediklerini iddia ediyorlar.

QAnon’a göre, Trump bu suç komplosunu kırmak, siyaset ve medyanın gücüne son vermek için üst düzey generaller tarafından başkan yapıldı.

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