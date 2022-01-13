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ABD’deki Kongre baskınında 'komplo' suçlaması! Aralarında kritik isim de var

#ABD#Kongre Baskını#Donald Trump
ABD’deki Kongre baskınında komplo suçlaması Aralarında kritik isim de var

ABD’de eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskınla ilgili aralarında "Oath Keepers" adlı aşırı sağcı grubun lideri Steward Rhodes'un da bulunduğu toplam 11 kişiyi "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçlandı.

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ABD’de geçtiğimiz sene 6 Ocak’ta eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskınla ilgili dava sürüyor. Savcılar, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınan "Oath Keepers" adlı aşırı sağcı grubun lideri Steward Rhodes'un da bulunduğu toplam 11 kişiyi baskındaki rolleri nedeniyle "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçladı.

Savcılar, Aralık 2020’de Rhodes'un 6 Ocak'ta Washington DC’ye seyahat etmeyi planlamak için şifreli iletişim kullandığını belirterek, Rhodes ve diğerlerinin baskını desteklemek için bölgeye silah getirmeyi planladıklarını ifade etti. Örgüt üyelerinin bazılarının baskın sırasında taktik teçhizat giyerek Kongre binasına koştuklarını aktaran savcılar, diğer üyelerin ise hızla silah taşımak için "hızlı müdahale gücü" olarak dışarıda kaldıklarını aktardı.

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Söz konusu suçlama, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetini devirmeye, yıkmaya veya zorla yok etmeye" teşebbüs olarak tanımlanırken, sanıklar bu suçtan 20 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

ABD Başsavcısı Merrick Garland geçen hafta saldırının yıldönümünden bir gün önce yaptığı açıklamada, kanlı Kongre baskınına karışan herkesten hesap soracağına söz vermişti.

Adalet Bakanlığı, 725'ten fazla kişiyi baskındaki şiddet olayları ilgili suçlarken, söz konusu kişilerden yaklaşık 165'i suçunu kabul etti ve en az 70'i hapis cezasına çarptırıldı. Kasım 2021’de bir mahkeme ise, boynuzlu ve kürklü şapkası, boyalı yüzü ile elindeki 2 metrelik mızrakla kongre baskınına katılan ve baskının sembolü haline gelen “QAnon Şamanı” lakaplı Jacob Chansley’in 41 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

KONGRE BASKINI

ABD’de 3 Kasım 2020’deki ABD Başkanı Joe Biden’ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı sırada Kongre binasını basmış, baskın sırasında protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1’i polis olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ise yaralanmıştı.

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Halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Senato'da yapılan oylamada aklanmıştı. Trump, iki kez azil istemi ile yargılanan ilk başkan olmuştu.

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