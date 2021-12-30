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İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup!

#Qanon#Matthew Taylor Coleman#Cinayet
İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup

Adını ilk olarak geçen yılki ABD Kongresi baskınında duyduğumuz aşırı sağcı ve komplocu QAnon örgütüne üye baba kendi öz çocuklarını zıpkın tabancasıyla vurarak öldürmüştü. Katil babanın cezaevinden yazdığı 'pişmanlık' mektubu gündeme bomba gibi düştü.

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40 yaşındaki Matthew Taylor Coleman, Kaliforniya eyaletinin Santa Barbara kentinde sörf okulu sahibi sıradan bir adamken geçen ağustos ayında işlediği korkunç cinayetle bir anda dünya basının ilk gündem maddesi olmuştu.

Aşırı sağcı QAnon örgütünün komplo teorilerinden etkilenen adam karısından habersiz bir şekilde 2 yaşındaki oğlu ve 10 aylık kızını yanına alarak Meksika'ya götürmüş, burada öz çocuklarını zıpkın tabancasıyla vurarak öldürmüştü. Korkunç cinayetin kan donduran detaylarına göre Coleman, kızına 12, oğluna ise 17 kez zıpkın tabancasıyla ateş etti.

Cani babanın cinayetten sonra çocuklarını yakınlarda bulunan bir çiftlik arazisine gömdüğü ortaya çıkmıştı. Matthew Taylor Coleman'ın çocuklarını katletme sebebi ise tüm dünyayı şoke etmişti: Coleman'a göre çocuklarında yılan DNA'sı vardı ve adam onların büyüyünce canavara dönüşeceklerine inanıyordu. Matthew Taylor Coleman, FBI'a verdiği ifadede "Onları öldürmek zorundaydım" sözlerini kullanmıştı.

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Matthew Taylor Coleman'ın öz çocuklarına kıyacak ve bu cinayetleri işleyecek hale gelmesine ise aşırı sağcı ve komplocu QAnon örgütüne üye olması yol açtı. Coleman, QAnon ve İlluminati komplo teorileri sayesinde aydınlandığını, dünya yönetenlerin kendilerini kamufle etmiş bir sürüngen soyundan geldiğini iddia eden teorileri keşfettiğini ve eşinin yılan DNA'sına sahip olduğunu anladığını söylüyordu.

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İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup
Coleman ve eşi Abby 

Adamın kendi eşine ve etraflarındaki tüm insanlara karşı ilgili ve sevgi dolu bir baba olarak göründüğü ancak son zamanlarda neredeyse tüm vaktini internetteki komplo teorilerini okuyarak geçirdiği dava dosyasına giren detaylar arasında yer alıyor. Öte yandan Coleman'ın bu durumunun farkına karısı bile varamamıştı...

Cani baba, karısının bunu çocuklarına aktardığını gösteren kanıtların kendisine 'göründüğünü' iddia etti ve gaipten gelen bu işaretlere inanarak çocuklarını öldürdüğünü ve böylece dünyayı kurtardığını söyledi.

İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup

Hali hazırda alacağı cezayı hapishanede bekleyen Matthew Taylor Coleman'ın yakın bir arkadaşına cezaevinden mektup yazdığı ve cezası açıklanmadan önce af dilediği haberi gündeme bomba gibi düştü. Coleman'ın çocukluk arkadaşı ABD basınına, kendisine mektup gönderen katil babanın hapishanede tek kişilik hücrede kaldığını ve geçen aylar boyunca gerçekleştirdiği eylemi düşünerek pişmanlık yaşadığını mektupta anlattığını ve af dilediğini açıkladı.

Adı açıklanmayan bu kişi katilin başka arkadaşlarına da mektup yazıp yazmadığını bilmediğini ifade ederken Coleman'ın "Af diliyorum ancak şu anda olmayı hak ettiğim yerde olduğumu da biliyorum" dediğini sözlerine ekledi.

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Hapishanede duruşma günün bekleyen Matthew Taylor Coleman'ın idam cezası alma ihtimali bulunuyor. Katil baba idam cezası almazsa büyük bir ihtimalle ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

QANON NEDİR?

Donald Trump’ın başkanlığı sırasında ortaya çıkan aşırı sağcı bir komplo teorisi olan QAnon’a göre Trump, uluslararası şeytani bir pedofil ağı olan ‘Derin Devlet’e karşı savaşıyor. Bu ağın çocukları istismar etmenin yanı sıra ömürlerini uzatmak için çocukların kanını içtiklerine inanıyorlar. Trump’a karşı komplo kurduklarına inandıkları Barack Obama, Hillary Clinton, Dalay Lama, George Soros, Papa Francis, Tom Hanks, Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimlerin çocukların kanını içtiklerini ve onları yediklerini iddia ediyorlar. QAnon’a göre, Trump bu suç komplosunu kırmak, siyaset ve medyanın gücüne son vermek için üst düzey generaller tarafından başkan yapıldı.

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İki çocuğunu zıpkın tabancasıyla öldürmüştü... QAnon üyesi babadan inanılmaz mektup

Paranoyak ve temelsiz komplo teorisi Qanon, Amerikalıları radikalleştirdi, eskiden beri var olan milisleri güçlendirdi ve Cumhuriyetçi Parti’nin radikalleşmesinde bir kilometre taşı oldu. Hareket tarafından bir kahraman olarak görülen Başkan Trump, QAnon aktivistlerini ‘ülkemizi seven insanlar’ olarak tanımladı. QAnon’a inananlar Trump’ı merkezlerindeki kahraman figür olarak görüyor, Trump’ın sözlerini ve eylemlerini gizli mesajlar olarak yorumluyorlar. Seçimi kendi lehine çevirmek için gizli bir planı olduğuna inanıyorlar.

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Q, alfabenin 17’nci harfi olduğu için Trump 17 dediğinde, bunu kendilerine gizli mesajlar göndermek için söylediğini düşünüyorlar. Pembe kravat taktığı zaman, bunu insan ticareti mağduru olan çocukları serbest bıraktığının bir işareti olarak yorumluyorlar (ABD’de bazı hastaneler, devam eden bir çocuk kaçırma olayının kısaltması olarak ‘pembe kod’ kullanıyor). Kennedy suikastı, UFO’ların varlığı ve 11 Eylül gerçekleri gibi diğer birçok komplo teorisinin unsurlarını alıp ‘büyük bir şemsiye altında komplo teorisi’ olarak sürekli geliştiriyorlar.

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