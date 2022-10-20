Türkiye hamlesi dengeleri değiştirdi... Yunan basınından dikkat çeken manşet: Avrupa'yı ikiye bölecek

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor.

Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi gelmişti.

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir' demişti.

Putin'in bu önerisinin yankıları sürerken Rus basınında dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda, Avrupa Birliği’nin (AB) enerji piyasasının kökten değişeceği belirtildi.

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'TÜRKİYE'YE CİDDİ BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK'

Haberde projenin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin ciddi bir avantaj sağlayacağının da altı çizildi.

Rus basınında yer alan bu haber Yunanistan'da günün konusu oldu. IN.gr haberinde 'Türkiye'nin Avrupa'nın enerji haritasını değiştirmesi bekleniyor' yorumuna yer verdi.

Söz konusu projenin Avrupa'daki dengeleri değiştirmeye aday olduğunun vurgulandığı haberde şu ifadeler yer aldı;

'Ekonomileri Rusya ile gaz işbirliğine dayanan başta Almanya olmak üzere tüm ülkeler kayıplar yaşayacak. Bunun yerine Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar, Rusya'dan gelen daha ucuz doğal gazla gerçek bir rekabet avantajı elde edecek.'

Rus basını bu senaryo için 'Rusya ve Türkiye Avrupa'yı ikiye bölecek' yorumunda bulunurken Yunan gazete de bu iddiayı öne çıkardı.

Putin'in önerisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamada bulunmuştu;

'Bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız.'

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

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GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da Doğal Gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.