Avrupa'nın en büyük kâbusu gerçek oluyor... Çin'den flaş hamle!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah gibi kullanması nedeniyle son dönemin en sert kışına hazırlanıyor.

Bu kapsamda pek çok Avrupa ülkesi bir yandan Rus gazına alternatif ararken bir yandan da tasarruf önlemlerini tartışıyor.

Avrupa'nın bu arayışı son sürat devam ederken Çin'den dünya gündemine adeta bomba gibi düşen bir haber geldi.

Pekin yönetiminin devlete ait enerji ithal eden şirketlere, enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine doğal gaz arzını durdurmalarını emrettiği öne sürüldü.

Bloomberg'in ortaya attığı iddiaya göre, Çin Komünist Partisi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, devlete ait enerji devleri CNOOC, PetroChina ve Sinopec'e sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatını durdurmalarını söyledi.

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Rusya'nın, AB'nin Ukrayna'ya verdiği destek ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlara cevaben AB'ye yaptığı sevkiyatları azaltacağının altı çizildi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da Doğal Gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.