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Gaz krizi sürüyor... Bloomberg'den çarpıcı analiz: Çaresiz Avrupalılar, dünyanın en eski yakıtına geri döndü

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#Enerji Krizi#AVRUPA#Dünya
Gaz krizi sürüyor... Bloombergden çarpıcı analiz: Çaresiz Avrupalılar, dünyanın en eski yakıtına geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 13:36

Doğal gaz alımlarında büyük ölçüde Rusya’ya bağlı olan Avrupa en kötü kışa hazırlanıyor. Pek çok tasarruf önleminin gündemde olduğu Avrupa ile ilgili Bloomberg'den çarpıcı bir analiz geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

En kötü kışa hazırlanan Avrupa bir dizi önlem planı üzerinde çalışıyor. Bu planlar kapsamında vatandaşlara sürekli tasarruf çağrısı yapılıyor.

Halk ise çareyi kömür ve yakacak oduna yönelmekte buldu.

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Çaresiz Avrupalılar Isınmak İçin Dünyanın En Eski Yakıtına Dönüyor' başlığı ile okurlarına dundu.

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Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

Fransa'da odun fiyatları neredeyse iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştı. Macaristan ihracatı yasaklayacak kadar ileri gitti ve Romanya yakacak odun fiyatlarını altı ay boyunca sınırladı.'

TALEP YÜKSEK AYLAR SÜREBİLİR

Avrupa'da dünyanın en temel yakıtının panikle satın alındığına dair işaretler olduğunun altını çizen Bloomberg, odun sobalarının teslim edilmesinin ise yüksek talep nedeniyle aylar sürebileceğini belirtti.

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ENERJİ KRİZİ YAŞAM GİDERLERİNİ ARTIRDI

Haberde 'enerji krizi, Euro bölgesi enflasyonunun Eylül ayında ilk kez çift haneli rakamlara çıkmasıyla, yaşam giderlerindeki artışı yoğunlaştırıyor' yorumu da yer aldı.

Tasarruf önlemlerinin tartışıldığı İsviçre'de Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga, halka 'tek başınıza değil birlikte duş alın' tavsiyesinde bulunmuştu.

Sommaruga'nın tasarruf için verdiği diğer öneriler ise buzdolabını daha az soğutun, ısıtıcılarınızı daha az açın ve elektriği daha dikkatli kullanın olmuştu.

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'DUŞ ALMAYIN, BEZLE SİLİN'

İsviçreli bakanın önerilerine benzer bir tavsiye geçtiğimiz günlerde Almanya'dan gelmişti.

Fransa ve İsviçre sınırındaki güneybatı Alman eyaletini yöneten Winfried Kretschmann, halka duş almak yerine nemli bir bezle silinmelerini önermişti.

Kretschmann, kendisinin de bu yönteme baş vurduğunu belirtmişti.

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#Enerji Krizi#AVRUPA#Dünya

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