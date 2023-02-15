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Türkiye depremi dünyada manşet... Yunan gazete dolandırıcıları deşifre etti!

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#Deprem#Türkiye#Dünya
Türkiye depremi dünyada manşet... Yunan gazete dolandırıcıları deşifre etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 08:24

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İşte dünyanın gözünden Türkiye'deki deprem felaketi...

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türkiye'de deprem: Dolandırıcılar insanların acısını istismar ederek para kazanıyor' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Kurtarma ekipleri harabelerde çalışmalarını sürdürürken, dolandırıcılar Türkiye ve Suriye'ye yönelik dayanışma dalgasından yararlanarak sözde bağışlardan para kazanmaya çalışıyor.'

Türkiye ve Yunanistan arasında esen dostluk rüzgarı ve dayanışmayı bile bu emele alet edenlerin olduğunu yazan gazete internet ortamında oluşturulan Yunan arama kurtarma ekibinden bir kişinin Türk bir çocuğa sarıldığı görseli kullanan hesapların foyasını ortaya çıkardı.

Söz konusu hesabın Bitcoin olarak bağış topladığını yazan gazete haberinde 'Bu kullanıcı aynı gönderiyi 12 saat içinde sekiz kez yaptı. İki sözde bağış hesabından biri yine dolandırıcılık için kullanılmış' ifadelerine yer verdi.

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'Bu hesaplar daha fazla görünürlük elde etmek için genellikle haber makalelerini retweetler veya ünlülerin ve kurumsal tweet'leri yanıtlarlar' diyen gazete bu sayede daha fazla kişinin dikkatini çeken dolandırıcıların bu sayede pek çok kişiden yardım aldığını yazdı.

PAYPAL BAĞIŞLARINA DİKKAT EDİN

PayPal'de depremzedelere yapılan bağışlar için bu türden 100'den fazla hesap olduğunun altını çizen Kathimerini 'PayPal 2016'dan beri Türkiye'de faaliyet göstermeyi durdurduğu için uzmanlar, Türkiye'de yaşıyormuş gibi görünenlere dikkat edilmesini tavsiye ediyor' dedi.

Benzer bir uyarı İngiliz Daily Mail gazetesinden de geldi. ''Sahte afet resimleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerle kandırılan hayırsever kurbanlar' başlığı ile çıkan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Dolandırıcılar afet bölgesinden görüntüleri sosyal medyaya koyuyor. Ama bağış isterken aslında kendi hesaplarını dolduruyorlar.'

İngiliz gazete bu hesaplardan birisinin 900 dolar toplamayı başardığını yazdı.

Türkiye depremi dünyada manşet... Yunan gazete dolandırıcıları deşifre etti
Twitter’da bazı hesaplarda duygusal resimlerle birlikte kripto para cüzdanlarına link verilip, bağış talep ediliyor. Bir hesap, aynı talebi çöken binaların arasında bir çocuğa sarılan itfaiyeci fotoğrafıyla birlikte 12 saat içinde sekiz kez paylaştı. Ancak paylaşılan resim gerçek değildi. Yunan gazetesi OEMA, fotoğrafın itfaiye yetkilisi Panagiotis Kotridis tarafından, Yapay Zeka yazılımı Midjourney kullanılarak üretildiğini bildirdi...

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HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP MEMLEKETİNE KOŞTU

Dün depremde 100 arkadaşını kaybettikten sonra İngiltere'den yardım ulaştırmak için harekete geçen Onur Şahin'i yazan İngiliz BBC bugün ise Süleyman Yıldırım'ın hikayesini okurları ile paylaştı.

BBC, depremden hemen sonra memleketine dönmek için İngiltere'den ayrılan Yıldırım'ın yardım ulaştırmak için bölgeye gittiğini yazdı.

'AKSİ TEYİT EDİLENE KADAR HALA UMUT VAR'

'İnsanlar hala enkaz altında. Neyse ki yakın ailem iyi' diyen 39 yaşındaki adam sözlerine şöyle devam etti;

'Şimdiye kadar daha geniş aile üyelerinden 16'sını kaybettik ve enkaz altında 14'ünün daha olmasını bekliyorum. Aksi teyit edilene kadar hala umut var.'

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'Gelmemin nedeni elimden geldiğince çok kişiye yardım etmek' diyen Yıldırım, İngiltere'deki ailesini geride bırakmanın zor olduğunu ancak Hatay'a da ailesi için geldiğini belirtti.

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39 yaşındaki adam 'En az iki hafta burada olmayı bekliyoruz. Birleşik Krallık'ta evimizde sorumluluklarımız var. Buraya yapmaya geldiğimizi başarmak ve ailelerimize geri dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız' ifadelerini kullandı.

'Türkiyeli kurtarma ekipleri enkaz altından seslerin hala duyulduğunu söylüyor' başlığı ile çıkan ABD'li CNN bazı bölgelerde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Nikei Asia 'Türkiye depremi, mega şehir İstanbul'un hazır olup olmadığı konusunda soruları gündeme getiriyor' dedi.

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Al Arabia 'Katar, depremzedeler için Dünya Kupası mobil evlerini Türkiye'ye bağışladı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Middle East Eye ise can kaybı baz alındığında depremin Türkiye tarihindeki en ölümcül afet olduğunu yazdı

CBC News Ganalı milli futbolcu Christian Atsu'dan hala haber alınamadığını yazdı. Katar merkezli Al Jazeera bölgedeki son durumu Kahramanmaraş'taki muhabirinin yaptığı şu açıklama ile duyurdu; 'Bu şehir toplu mezarlığa dönüştü'

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