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Al Jazeera uzmanlara sordu: İstanbul büyük bir depreme hazır mı? İşte atılması gereken adımlar

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Deprem#Dünya
Al Jazeera uzmanlara sordu: İstanbul büyük bir depreme hazır mı İşte atılması gereken adımlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 13:10

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken dünya basını depremin etkilediği kentlerdeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Al Jazeera uzmanlara 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusunu yöneltti. Uzman isimler atılması gereken adımları açıkladı...

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Uzman ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış içerisinde.

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

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Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Al Jazeera uzmanlara 'İstanbul büyük bir depreme hazır mı?' sorusunu yöneltti.

'TARİHSEL VERİLER DEPREMİN YAKIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde jeoloji profesörü olan Şükrü Ersoy, tarihsel verilerinin Marmara Denizi'nin altındaki fay hattında bir depremin yakın olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Ersoy, 'Kuzey Anadolu Fay hattının her yıl ne kadar hareket ettiğini araştırmalarla biliyoruz. Fay hattının hareketi, depreme neden olacak hat üzerinde gerginliğe yol açacaktır' ifadelerini kullandı.

'Ülkenin inşaat kuralları 1999 Marmara depreminden sonra güncellendi ve yönetmelik yeni düzenlemelerle daha iyi hale getirildi' diyen Al Jazeera, haberinde hükümetinin eski binaları yenileriyle değiştirmek için bir şehir dönüşüm projesi başlattığı bilgisine yer verdi.

'Elimizdeki verilere göre İstanbul'da 7 ve üzerinde bir deprem bekleniyor' diyen Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan sözlerine şöyle devam etti;

'Marmara Denizi'nin altındaki fay hattı, bir yılda büyüklüğü 7'nin üzerinde iki deprem yaratma kapasitesine sahip. Bunu 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinde gördük.'

Al Jazeera uzmanlara sordu: İstanbul büyük bir depreme hazır mı İşte atılması gereken adımlar

Kuzey Anadolu fay hattının Avrasya ve Anadolu levhalarını ayırdığını ve İstanbul'un güneyindeki Marmara Denizi'nden geçtiğinin altını çizen Al Jazeera 'Ne yapılabilir' sorusuna da yanıt aradı.

'DEPREME HAZIRLIK ŞİMDİ BAŞLAMALI'

İstanbul, 2021 yılında Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 30,4'ünü ürettiğine vurgu yağan Al Jazeera haberinde Ersoy'un şu sözlerine yer verdi;

'Depreme hazırlanmak hem İstanbul'da hem de Türkiye'de en önemli proje olmalıdır. İstanbul'da depreme karşı hazırlık şimdi başlamalı, hızlı başlamalı ve tüm kaynakları seferber etmeliyiz.'

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'KAPSAMLI BİR DEPREM EYLEM PLANI GEREKİYOR'

Alan ise İstanbul için kapsamlı bir deprem eylem planını yürürlüğe konması gerektiğini ve güçlü bir sarsıntıdan sonra acil müdahalenin devreye girmesi için şehrin devlet dairelerinin, hastanelerinin, askeri üslerinin ve itfaiye binalarının hazır olması için kritik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİK HANGİ BÖLGELERDE OLMALI?

Alan, yetkililerin İstanbul'un kentsel dönüşümünü kentteki en savunmasız alanlardan başlayarak hızlandırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Alan, İstanbul'da heyelan riski olan bölgelerdekiler kadar, dere yataklarının çevresinde, kıyılarda ve dolgu arazilerde bulunan yapıların da kentsel dönüşümde önceliğe sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

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YÜKSEK KATLI, YÜKSEK RİSKLİ

İstanbul'un aldığı göç nedeniyle dikey mimariye kaydığının vurgulandığı haberde Ersoy'un 'Bu yüksek yapılar Marmara Denizi'nin altında olması beklenen depremden etkilenebilir' sözüne yer verildi.

 

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#Istanbul#Deprem#Dünya

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