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73 yıl geçse de Türkiye'yi unutmadılar... Güney Kore'den bir jest daha

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#Deprem#Güney Kore#Dünya
73 yıl geçse de Türkiyeyi unutmadılar... Güney Koreden bir jest daha
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 14:58

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. 73 yıl önce savaşın pençesindeki Güney Kore'ye asker gönderen Türkiye'yi unutmayan Seul'den dikkat çeken bir jest daha geldi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Dünya adeta Türkiye için seferber olmuş durumda.

Bir yandan yeni mucizeler için sahada olan yabancı ekipler Türk meslektaşları ile arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Türkiye'ye yardımlar da hız kesmeden devam ediyor.

Güney Kore'den gelen Haber ise Seul 'Türkiye'ni 73 yıl önce verdiği yardımı unutmadı' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Güney Kore milletvekilleri, maaşlarının yüzde üçünü Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Yonhap haber ajansına göre, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için acil destek önlemlerini içeren karar, mecliste 229 milletvekilinden 228'inin onayıyla geçti. Oylamada bir milletvekili çekimser kaldı.

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Karar, Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi, deprem bölgesindeki Koreli göçmenler, öğrenciler ve turistler için güvenlik önlemleri alınmasını da öngörüyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün Türkiye'ye tüm mevcut kaynakların seferber edilmesi talimatını vermişti.

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Güney Kore, Türkiye'ye bir arama-kurtarma ekibi yollamıştı. Yonhap, Güney Kore ekiplerinin enkazlardan şimdiye kadar sekiz kişiyi kurtardığını belirtti.

Hükümet bölgeye bir destek ekibin yanı sıra sağlık çalışanları ve ilave yardım malzemesi göndermeyi planlıyor.

Türk ordusu işgale uğrayan Güney Kore'ye gönderilen uluslararası askeri gücün içerisinde yer almıştı.

1950 yılında başlayan ve 3 yıl süren savaş 200 bine yakın kişinin ölümüne neden olmuştu.

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#Deprem#Güney Kore#Dünya

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