Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 1000 kilometrelik 'umut yolculuğunu' yazdı

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Umutlar tükeniyor, umutsuzluk büyüyor' başlıklı haberinde 'harabeler arasında sıkışıp kalan insanlar için umutsuzluk artıyor' denildi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kadar büyük felaketlere hazırlanmak imkansız' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan BBC haberinde ailesinden haber alamadıktan sonra 100 kilometre yok kat eden Tıp öğrencisi Aylin Pulat'ın yaşadıklarını yazdı.

Ailesinin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek için Muğla'dan hareket eden kadın, dört saatlik bir otobüs yolculuğu, iki saatlik bir uçuşa ve iki saatten fazla bir araba yolculuğunun ardından Adıyaman'a ulaştı.

BBC, Pulat'ın kardeşlerinin ve ebeveynlerinin hayatta olduğunu ancak 20 akrabalarını kaybettiklerini yazdı.

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Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu bilgisini okurları ile paylaşan Time, Türkiye ve Suriye'deki ölüm sayısının daha da artabileceğini yazdı.

ABD merkezli CNN International haberinde Boğaziçi Üniversitesi Profesörü Mustafa Erdik'in sözlerine yer verdi. Erdik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Çoğunlukla göze çarpan şey, biz mühendislerin görmekten hoşlanmadığı, gözleme çökme dediğimiz çökme türleridir. Bu tür çökmelerde hayat kurtarmak çok zordur. Bu durum arama kurtarma ekiplerinin çalışmasını çok zorlaştırıyor.'

FOX: BIDEN DEPREMİ GÖRMEZDEN GELDİ

Fox, ABD Başkanı Biden'ın Salı gecesi yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin ölümüne neden olan depremin yer almadığını dikkat çekti ve 'Biden depremi görmezden geliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Middle East Eye 'Ankara hayatta kalanları bulmak için 'duvar radarından' konuşlandırıyor' başlığı ile çıktı. Haberde kurtarma çalışmaları sırasında 'DAR' isimli portatif radarın kullanıldığı bilgisine yer verildi.

İngiliz Guardian gazetesi deprem bölgesinin uydu fotoğraflarını yayınladı.

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Hindistan merkezli NDTV haberinde 'Uydu görüntüleri, Türkiye ve Suriye'de 15 binden fazla insanı öldüren depremin ardından tüm şehir bloklarının harabeye ve büyük kasabaların molozlara dönüştüğünü gösterdi' ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Bölgenin çilesi: Enkaz ve kar Haberi görüntüle

İsveç gazetesi Aftonbladet 'Depremden sonra hayatta kalanları bulmak için zamana karşı yarış' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İki ülkedeki ölü sayısının 15 binin üzerine çıktığını duyuran Times of Israel, 'hayatta kalanlar için umut azaldı' yorumunda bulundu.

Bir başka İsrail gazetesi Haaretz, Erdoğan'ın deprem bölgesine yaptığı ziyareti öne çıkardı. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Mayıs ayında seçime gidecek olan Erdoğan, afet bölgesini ziyaretinde kurtarma çalışmalarının hız kazandığını söyledi ve kimsenin evsiz kalmayacağının sözünü verdi.'

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Alman Der Spiegel 'deprem siyasi bir mesele haline geliyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne dikkat çeken El Arabia, derginin eleştiri oklarının hedefi olduğunu yadı. hiciv karikatüründe Türkiye ve Suriye depremiyle dalga geçtiği için eleştirildi