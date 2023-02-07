Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar! 87. saatte 3 yeni mucize daha

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

İşte mucize kurtuluşlar:

20.14 KUCAĞINDA KEDİSİ İLE ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 86’ncı saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. 46 yaşındaki Ayşegül isimli bir kadın, kucağında kedisi ile enkazdan canlı çıkarıldı. O anlar CNN Türk ekranlarına yansıdı.

20:17 MALATYA'DA MUCİZE KURTULUŞ

Malatya'da depremde enkaz altında kalan 29 yaşındaki Erkan Yarlıdağ 87 saat sonra kurtarıldı.

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20:16 87 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTILAR

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Karama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının 87’nci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmalarda bir enkazdan ses duyulması üzerine zamana karşı mücadele veren ve Sakarya’dan bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma Timi ve Madenci ekipleri, enkaz altında kalan Serkan ve Emel Kocaoğlu’nu kurtarmak için çalışmalarını hızlandırdı.





Vinç ve iş makinesi yardımıyla enkaza ulaşan ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda enkazdan ilk önce Serkan Kocaoğlu sonrasında ise eşi Emel Kocaoğlu depremden yaklaşık 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. 87 saatin sonunda enkazdan çıkarılan Serkan Kocaoğlu ise sedye üzerinde götürüldüğü esnada kendisini kurtaranlara el salladı. Ambulanslara konulan Kocaoğlu çifti hastaneye sevk edildi.

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Enkaz altından 87 saat sonra evli çifti sağ olarak çıkaran arama kurtarma timi ve madenci ekipleri ise gözyaşlarına boğuldu.

20:05 DOĞUKAN VE FURKAN'IN HALASI DA KURTARILDI

Malatya'da Van AFAD ekipleri de büyük bir çaba sarf ediyor. Yeşilyurt'a bağlı Yakınca Mahallesi'nde yıkılan Özpolatlar Apartmanı enkazında Doğukan ve Furkan Özbay isimli küçük kardeşler 84 saat sonra sağ olarak kurtaran ekipler, enkazdaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler enkazdaki çalışmalarında bu kez küçük çocukların halası olan Zehiha Özbay'ı da kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan Özbay tedavisi için sağlık ekiplerine teslim edildi

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19:15 EKİPLERE "NEREYE GİDECEĞİZ" DİYE SORDU

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Buhara bulvarı üzerindeki Ersel 2 apartmanında enkaz yığınları arasında sesini duyuran Miran için ekipler seferber oldu. Gün boyunca apartmanda çalışma yapan ekipler, saat 19.15’te annesi ve 2 ablasını depremde kaybeden Miran Gül’ü sağ olarak enkazdan çıkardılar.





Onlarca arama kurtarma personelini yanı sıra, askerler ve UMKE görevlilerinin katıldığı kurtarma operasyonu sonrası sedye ile hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Miran Gül, ekiplere, “Nereye gideceğiz?” diye sordu. Bu soru onlarca kurtarma personelini duygulandırdı.

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Ambulansa alınan küçük çocuk hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.





18:39 87 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan binalardan 4. günde de güzel haberler geliyor. Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınında bulunan Birlik Apartmanından sevindiren haber geldi. İki çocuk annesi Fatma Tabakçı (37) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden 87 saat sonra kurtarıldı.





Ekiplerin titiz ve dikkatli çalışmasıyla kadının bulunduğu yere ulaşıldı. Ekipler kadının vücudunun yarısını yüzeye çıkarttı. Daha sonra halatlar yardımı ile çıkartılan kadın sedyeye konuldu. Büyük bir sevincin yaşandığı kurtarmada, kadın iki çocuğunun da çıkartılmasını istedi. Ancak onlar kendisi gibi şanslı değildi.

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UMKE ve sağlık ekiplerini ilk müdahalesi sonrasında yaralı kadın ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.





18:40 86 SAAT SONRA ÖNCE OĞLU SONRA ANNESİ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da da birçok bina yerle bir olmuştu. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde 5 katlı binada enkaz altında kalan Kerem Ezer ve annesi Nazlı Ezer 86 saat sonra enkazdan ekiplerin yardımıyla canlı olarak çıkarıldı. İlk önce çocuğu çıkaran ekipler bir saat arayla annesini de çıkardı. Anne ile oğlu hastaneye sevk edildi.

17:46 85 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazından Fuat Çamber’i kurtardı. İtfaiyecilerin 85'inci saatte enkazdan sağ çıkardığı genç, hastaneye kaldırıldı.

15:17 7 YAŞINDAKİ BEŞİR 81 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nda enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı.





AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, 81 saat sonra sağ çıkarıldı. Yaralı çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14:10 2 KARDEŞ, 80 SAAT SONRA KURTARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, depremin vurduğu Hatay'da, 80 saat sonra Mahir (12) ile Hilal (8) adlı kardeşleri enkazdan sağ çıkardı, annelerini kurtarmak için çalışmalar sürüyor.





13:07 81. SAATTE BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Gaziantep’in Islahiye ilçesinde depremden 81 saat sonra bir erkek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.





12:03 2 YAŞINDAKİ MEHMET, 78 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum AFAD ekibi, depremden 78 saat sonra 2 yaşındaki Mehmet Tatar'ı enkazdan çıkardı.

79 SAAT SONRA 1 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay Odabaşı Mahallesi Öğretmenler Sitesi'nde arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren Erzurum AFAD ekibi, depremden 79 saat sonra Selma Hasar'ı (40) da enkazdan çıkardı. Üzerine battaniye örtülen kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

11:40 79. SAATTE 1 ÇOCUK DAHA KURTARILDI

Kahramanmaraş'taki enkazdan 9 yaşındaki Zeynep Polat sağ olarak çıkarıldı.





10:20 78. SAATTE ENKAZDAN 3 MUCİZE ÇIKTI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde Mehmet Naim, kardeşi ve Öğretmen Hatice İğde enkazdan 15 saatlik çalışma ile sağ olarak çıkarıldı. Kanal D muhabiri Mustafa Berber, deprem anında anne Hatice İğde’nin çocukları ile bilgisayara masasının altına saklandığını aktardı. Ekiplerin sismik dinleme ile ulaştığı yer nokta olarak tespit edildi. Anne ekiplerin çağrısına duvara 3 kez vurarak tespit edildi. Çalışmalar sırasında anne Hatice İğde'nin ekiplerden ilk önce çocuklarını kurtarması istediği öğrenildi.





Arama kurtarma ekibindeki görevli o anları anlatırken, ‘O kadar mutluyuz ki, Dün akşam saat 10'dan beri Sivas AFAD ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. Bu saat itibarıyla çocuğumuzu sağ salim çıkardık.’ ifadelerini kullandı.

'HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜYDÜ'

Anne ve 2 çocuğun enkazdan çıkarılmasına yardımcı olan AFAD görevlisi Mehmet ise, "Hayatımın en güzel günüydü. 15 saattir bunun için çabalıyoruz. Hep beraber biz buradayız. Devlet olarak milletimizin yanındayız. Elimizden geleni yapacağız, acılarımızı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.





10:09 77 SAAT SONRA GELEN GÜZEL HABER

77. saate gerçekleşti, Adıyaman’da 36 yaşındaki Yılmaz Çetin arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

75'İNCİ SAATTE 3 YENİ MUCİZE

07:40 Gaziantep'te 75'inci saatte Ayşe Polat sitesinin enkazından 3 kişi daha çıkarıldı.





07:07 Hatay'da enkaz altından 72 saat sonra sağ olarak çıkarılan kızın babası da kurtarıldı.

07:00 ELBİSTAN'DA 3 KİŞİLİK AİLE, 72 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Elbistan’a giden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Kümbet Mahallesi’nde enkaz altında kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. Ekipler, İbrahim Ali (50), Ahmet Ali (22) ve Muhammet Ali'yi (15) depremden 72 saat sonra 4 katlı binanın giriş katından 8 saat süren çalışmayla sağ çıkardı.

05.40 AYAKLARINA DOLADIĞI BEZ PARÇALARIYLA YAŞAMA TUTUNDU

Hatay’a bağlı Antakya ilçesine bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokak'ta devam eden çalışmaların 72’inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı. 72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. “Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol” diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.







05.03 8 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SAĞ ÇIKTI

Hatay’a bağlı Kırıkhan ilçesinde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçede yıkılan 8 katlı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalar sonucu, depremden 70 saat sonra 20 yaşındaki Abdullah isimli genç sağ olarak kurtarıldı. AFAD ve Zonguldak’tan gelen madenciler tarafından bulunduğu enkazdan çıkartılan genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





04.56 10 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'ta saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde enerji sistemleri mühendisi Berivan Yılmaz, annesi Kadriye ve üniversite öğrencisi kardeşi Özge Yılmaz (24), Yunus Emre Mahallesi Aydınlık Sitesindeki 6 katlı binanın enkazında kaldı. Ekipler, Yılmaz ailesine ulaşmak için çalışma başlattı. Berivan'dan gelen çığlık sesleri üzerine ekipler bulunduğu yeri tespit etmeye çalıştı yaptı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından enkaz altından 62 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Yılmaz'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Anne Kadriye ile kızı Özge Yılmaz'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ambulansa bindirilen Berivan Yılmaz, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

04.03 Adıyaman'da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.

02.43 71.SAATTE GELEN MUCİZE

Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarında 75 yaşındaki Bekir Yıldırım, Fransız, Katarlı ve Türk kurtarma ekipleri tarafından 71. saatte enkaz altından çıkarıldı. Uzun uğraşlar sonucu enkaz altından çıkarılan Bekir Yıldırım'ın ilk sorusu 'Nerelisin?' oldu.

02.40 9 AYLIK HAMİLE KADIN 70 SAATİN ARDINDAN SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık olduğu öğrenilen hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kadının çıkarılması ile 14 yaşındaki oğlu Muhammed ve arama kurtarma ekipleri büyük bir sevinç yaşadı. Hastaneye kaldırılan hamile kadın ve karnındaki bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

01.03 ALİ DE KURTARILDI

27 yaşında olan Ali, enkaz altından kurtarılıyordu. Gece 11'de gelen ilk haberlerde Ali'nin enkaz altından kurtarılması için çalışmalar başlamıştı. Ekipler Ali için bir saatlik bir çalışması olacağı ve bir duvarın ardından Ali'ye ulaşılabileceği söylemişti. İşte o müjdeli haber saatler 1'i gösterirkengeldi. 27 yaşındaki Ali enkazdan sağ bir şekilde 7 katlı bir binanı zemin katından çıkarıldı.

00:24 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK 68 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı’nda görevli ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler yıkılan binanın enkazından 68 saat sonra 12 yaşındaki Yusuf Elmaruf’u sağ olarak kurtardı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.





- 08.02.2023 -

23.17 MİNİK ZÜBEYDE: YAŞIMI HATIRLAMIYORUM

Kahramanmaraş'ta 67. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Şu anda yaşını hatırlayamayan küçük Zübeyde enkaz altından sağ bir şekilde kurtarıldı. Küçük kızın, kurtarma ekipleri ile kurduğu diyalog ise yürekleri dağladı. Zübeyde enkaz altında kardeşinin de olduğunu ancak onun ölmüş olabileceğini söyledi.

23.09 66 SAAT GÖÇÜKTE KALAN GENCİN İLK İSTEĞİ ÇİKOLATA OLDU

Hatay 600 Evler'de yaşayan Ali Sarınay (16) depremin 65. saatinde ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.





Enkaz altında iken ekiplerden çikolata isteyen 16 yaşındaki Ali Sarınay'a çevrede bulunan herkes çikolata verdi. Ekipler tarafından çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi sahra hastanesinde yapılan genç daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada Ali Sarınay kurtarıldıktan sonra kendisini gözyaşları içinde bekleyen ablasına sarıldı.





22.41 10 YAŞINDAKİ MEHMET, 65 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere pek çok şehirde hasar ve can kaybı yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan İGDAŞ arama kurtarma ekipleri de Hatay'a geldi. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki Mehmet, ekipler tarafından 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

22.20 GAZİANTEP’TEN 65 SAAT SONRA GELEN MÜJDELİ HABER

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK) arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran JAK ekipleri 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı. Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Depremin yaşandığı Gaziantep’te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

21.19 65 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Deprem sonrasında etkilenen illerden olan Malatya’nın Şifa Mahallesi İnönü Caddesi’nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında ekiplerin çalışmasından güzel bir haber daha geldi. Enkaz altına kalan Habil Mordeniz yaralı olarak kurtarıldı.

20.52 BEBEĞİNİ ENKAZ ALTINDA EMZİREREK HAYATTA KALMASINI SAĞLADI

Eskişehir’den Hatay’a desteğe giden Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli sağlık personelleri, felaketin 62’nci saatinde enkazdan çıkarılan 6 aylık bebeği ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti. İlk muayenenin ardından 6 aylık bebek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Enkaz altındayken bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağlayan annenin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

19:15 84 YAŞINDAKİ FATMA TEYZE 62 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARTILDI

Malatya'da ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı. Uçbağlar Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya'ya ulaşıldı. Ekipler yaşlı kadını yoğun mesai harcayarak enkaz altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çetinkaya, hastaneye götürüldü.





19:05 Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yönlendirilen ekipler ve Zonguldak’tan arama kurtarmaya katılan Madenciler tarafından Adıyaman merkezde bulunan Bereket Apartmanı'nda Senem ve Songül Göksu isimli iki kardeş 62 saat sonra enkazdan burnu bile kanamadan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan iki kardeş tedavileri için Ankara’daki hastanelere sevk edildi.





17:05 Kahramanmaraş'taki kurtarma çalışmalarında 2 çocuk daha enkaz altından çıkarıldı.

16:10 60 SAAT SONRA ENKAZDAN 6 KİŞİ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta küçük yaşlardaki bir çocuk, ses vermesinin ardından enkaz altından çıkarıldı. Çocukla birlikte 5 kişinin daha çıkarıldığı öğrenildi. O anlar CNN Türk canlı yayınına anbean yansıdı.

15:50 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arama kurtarma ve sivil gönüllü ekipler, depremden yaklaşık 60 saat sonra Hatay Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yeşilyurt 1 Apartmanı’nın enkazından bir kişiyi sağ çıkardı. Enkaz altında sağ olduğu belirlenen 12 yaşındaki Ege Et, 60'ıncı saatte sağ olarak kurtarıldı. Tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen Ege sağlık görevlilerine teslim edilerek tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.





15:30 Adıyaman Alitaşı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Menekşe Apartmanından 36 yaşındaki Selahattin Kaya, 59 saat sonra sağ salim enkazdan çıkarıldı. Selahattin Kaya, kendisine geçmiş olsun diye gazetecilere çok sağ olun diye cevap verdi. AFAD ekiplerince yaklaşık 6 saatlik bir çalışma neticesinde çıkarılan Selahattin Kaya, bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

15:15 Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında kalan 4 aylık Ayşe bebek, 58'inci saatte sağ çıkarıldı. Ayşe bebeğin ailesini arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

15:00 TÜLİN, İSLAHİYE'DE 55 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI

Depremden etkilenen yerlerden Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarına katılan Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından Tülin Karakaya’yı 55’inci saatte sağ olarak çıkardı. Karakaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





14:50 IRMAK DA 42 SAAT SONRA KURTARILDI: BENİ BIRAKMAYIN

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Öksüzlü köyünde arama çalışmalarına katılan Bursa Osmangazi Belediyesi ekipleri, çöken bir binanın enkazından ses geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, enkaza kamera salarak Irmak Durak'a (17) ulaştı. Odasındaki yatakta bulunduğu tespit edilen Irmak Durak’ı kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, genç kızın daha rahat nefes alması için tünel kazdı ve hava koridoru oluşturdu. Irmak’ın ‘Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın’ diyerek yaptığı yardım çağrısına, ‘Seni buradan mutlaka çıkartacağız’ diyerek cevap veren ekipler, saatler süren çalışma sonunda Irmak Durak'ı, depremden 42 saat sonra çıkardı. Durak, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler mutluluk gözyaşları döktü.

KADIN 44 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Depremlerin ardından, Bursa'dan bölgeye hareket eden Karacabey Belediyesi ekipleri de AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, askeri personellerle birlikte Malatya'da yıkılan binanın enkazından bir kadını 44 saat sonra sağ olarak kurtardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

14:25 Nurdağı'nda depremin 57. saatinde 10 yaşındaki Umut sağ çıkarıldı

14:00 MASAL BEBEK VE HAMİLE ANNESİ, ENKAZDAN 56'NCI SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Masal bebek ve hamile annesi, 56 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annesinin, Masal'ı emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çöken apartmanda mucize gerçekleşti. Seslerin yoğunlaştığı yere odaklanan Ankara itfaiyesinin de bulunduğu ekipler, 56'ncı saatte Masal bebeğe ulaştı. Masal, ilk müdahalenin ardından kendisini ambulansta bekleyen, enkazdan daha önce kurtarılan babasına götürüldü. Masal bebeğe sarılan baba, gözyaşlarına boğuldu. Baba, uzun süre kızına sarılarak öptü. Kısa süre sonra da Masal'ın hamile annesi, sağ çıkarıldı. Annenin, enkaz altında bebeğini emzirerek hayatta kalmasını sağladığı belirtildi. Hamine anne, baba ve Masal bebek, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

13:00 DEPREMİN 55'İNCİ SAATİNDE ANNE VE 3 KIZI SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında kalan Songül Karpuz (37), ikizleri Ecrin ve Zeynep (6) ile küçük kızı Azra Karpuz (2,5), 55 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan Yağlıca Apartmanı enkazında 55 saat sonra mucize gerçekleşti. Binada arama yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin ses dinleme çalışması sonuç verdi. Molozların arasından gelen ses üzerine ekipler enkazın üst noktasında çalışma başlattı. JAK ekiplerinin elektrikli testereler ve diğer aletlerle açtığı koridordan, yıkıntıların arasında mahsur kalan anne ve 3 kızına ulaşıldı. Depremin 55'inci saatinde önce ikizler Ecrin ve Zeynep Karpuz sağ çıkarıldı. Hemen ardından anne Songül Karpuz ve küçük kızı Azra Karpuz sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Anne ve 3 kızı ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

12:08 ÖNCE BEBEK SONRA ANNESİNE ULAŞILDI

Kahramanmaraş'ta anne ve bebeğin kurtarılma anı Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta annesinin üstüne kapandığı 6 aylık bebek Mehmet Yüzbaşıoğlu 53. saatte kurtarıldı. Kanal D Muhabiri Mustafa Berber o anları aktarırken, ‘Pek çok binanın yıkıldığı hastane bölgesindeyiz. Bir bebek arama kurtarma ekipleri tarafından gözyaşları içinde ambulansa teslim edildi. Enkazın bulunduğu bölgeden çıkartıldı. Mehmet bebeğin ardından anne Yasemin Yüzbaşıoğlu da enkazdan çıkarılıyor. Günlerdir enkazın altında kalan ailenin 2 ferdi enkazdan çıkarılmış olacak. Molozlar tek tek çıkarıldı. 1990 doğumlu Yasemin Yüzbaşıoğlu da ekiplerin yoğun çalışması ile enkaz altından çıkarıldı.’ dedi.

BEBEK ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

Anne ve bebeğini sağ salim enkazdan çıkaran AFAD görevlisi, "Vatandaşların ses duymasıyla biz buraya geldik. 6 aylık bebeğiyle Allah korudu. 6 aylık bebeği kucağındaydı. Annesi bebeği sarmalamıştı, önce bebeği aldık. Yaklaşık yarım saat sürdü, 2 saatte annesini kurtarma sürdü. Allah'a şükür sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

10:26 ÖMER ENKAZDAN 49 SAAT SONRA ÇIKARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ülgen Paşa Mahallesi'nde enkaz altında kalan Ömer Sert, 49 saat sonra Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sağ çıkarıldı. Sert, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Konyalı itfaiye ekipleri, deprem bölgesine ulaştıkları andan itibaren enkazdan toplam 61 kişiyi sağ kurtardı.

10:05 54'ÜNCÜ SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Kahramanmaraş'ta depremin üzerinden 54 saat geçmesinin ardından bir kişi daha enkazdan çıkarıldı.

09:56 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay’da da çok sayıda bina yıkıldı. Soyadları öğrenilemeyen Recep adlı kişi ile yeğeni Umut da enkaz altında kaldı. Amca- yeğenin yardımına ANDA ekipleri yetişti. Üzerlerine battaniye örtülen enkaz altındaki iki depremzededen Recep adlı kişi, kendisine yemek getirileceğini söyleyen ekiplere, "Ben yemek yemek değil, bir an önce buradan kurtarılmamızı istiyorum. Yeğenim de hasta oldu" dedi. Ekipler ise "Umut'un üstü gayet sıkı. Hiçbir problem yok" diye cevap verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu iki depremzede, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

09:48 Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD koordinesinde faaliyetlerini sürdürüyor.





3 itfaiye aracı ve 25 personelle bölgede olan ekipler, Elbistan’ın Güneşli Mahallesi müftülük karşısındaki 5 katlı binanın altında kalan Rahime Demirci’yi sağ kurtardı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Enkaz altında 1 kişinin daha olduğu ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

08:20 KAHRAMANMARAŞ'TA BİR KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta 58 yaşında bir kadın otelin enkazından 52 saat sonra sağ çıkarıldı.

08:05 51 SAAT SONRA YENİ MUCİZE

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti. Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı.

Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı. Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.



Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.





07:00 EYMEN'İN ANNESİ DE KURTARILDI

HATAY Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, depremin ardından 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı.

Enkaz altından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak dokuz zedelenmesi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu, hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Ekizoğlu'nun 6 aylık bebeğinden ise henüz haber yok.

EYMEN'İN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ

Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık bebeği ile birliktelermiş. Deprem ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık bebeğinin nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor.

Aynı enkaz altında başka vatandaşlarında bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi. HATAY,(DHA)

03:46 'BETÜL BİRAZDAN HERKES SENİ ALKIŞLAYACAK'

47. saatte Adıyaman'da deprem enkazından Betül isimli bir kız çocuğu çıkarıldı. Kurtarma ekibinin yoğun çalışması ile enkazdan çıkarılan Betül için ekipler 'Betül birazdan herkes seni alkışlayacak' diyerek moral verdi.

Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Betül'e ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan küçük kızı vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Betül'ün isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

03.42 ANNE VE ÇOCUĞU 47 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında bulunan 108 Nolu Sokak içerisinde yer alan 7 katlı Toprak apartmanının enkazından ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerinde yaklaşık 3 saat çalışma yapan Giresun AKUT ekipleri, anne Fatma Tanık (38) ve 3 yaşındaki çocuğu Muhammed Tanık’ı kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, ilk olarak 3 yaşındaki Muhammed Tanık’ı çıkarttı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Muhammed Tanık, hastaneye kaldırılırken ekipler dakikalar sonra anne Fatma Tanık’ı da bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye sevk edilen anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

03.47 Kahramanmaraş'ta Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediye ekipleri Hatay Antakya’da Altınçay Mahallesi, Çatır Sokak’taki bir aparmanda, Meryem ve Gösel isimlerinde iki kişiyi depremin 45. saatinde sağ olarak enkazdan çıkardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

03:36 KIZI 45 SAAT SONRA KURTARILAN BABADAN TÜRK VE İSRAİLLİ EKİPLERE TEŞEKKÜR

Kahramanmaraş depreminden sonra kent merkezi Şazibey mahallesinde bulunan 7 katlı Ebrar Sitesi çöktü. Enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış’ın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Çalışmalara İsrail ekibi de destek verdi.





Kalmış yaklaşık 45 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Genç kız tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kızı enkazdan çıkarılan baba Zekeriya Kalmış İsrail ve Türk ekiplerine teşekkür etti.





03:23 6 YAŞINDAKİ ABDULLAH ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin’den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.





Enkaz altında kalan 6 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah’ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.

03.15 HATAY'DA 45 SAAT SONRA 2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam ediyor. İlçede çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken bölgede görev yapan gazeteciler, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde bir enkazdan ses duydu. Bunun üzerine başka bir enkazda çalışan ekiplere ulaşan muhabirler, ekipleri ses gelen çöken binaya yönlendirdi.

Hemen çalışmalara başlayan kurtarma ekipleri enkazdan 2 genç kızı çıkardı. 18 yaşındaki Rim ile 19 yaşındaki Beyan isimli Suriyeli uyruklu olduğu öğrenilen genç kızlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

03:03 ARİF KAAN, 43 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta da Şazibey Mahallesi Güvenç Apartmanı'nın yıkılan enkazının altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, ekipler tarafından 43 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı.

23.23 MALATYA’DA 42 SAAT SONRA ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya’da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

23.08 İLK İSTEĞİ “LİMONLU SU” OLDU

Hatay’da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 42 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. Haticenur Aslı Ardıç (16), ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Haticenur Aslı'ya ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Haticenur Aslı, ekiplere “Bana limonlu su verin” dedi. O görüntüler ise yürekleri ısıttı. Ambulansa konulan Haticenur Aslı Ardıç’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

22.22 İLK SÖZLERİ 'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM' OLDU

Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışkan, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyzenin kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise “Hepinizi çok seviyorum” oldu.





Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.





22.15 KAHRAMANMARAŞ'TA ENKAZ ALTINDAKİ ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNA ULAŞILDI

CNN Türk canlı yayınında, arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altındaki anne ve iki çocuğuna ulaştı.

AFAD, Jandarma ve Azerbaycan'dan gelen ekiplerin çocukları ve anneyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

22.00 deprem İskenderun'da da büyük yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle Paç Meydanı'nda yıkılan binalarda arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında 5 katlı bir binanın enkazından Ferhat Gökçeoğlu, 41 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Gökçeoğlu, enkazından üzerinden vatandaşların yardımıyla indirilerek ambulansa alındı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Gökçeoğlu'nun kurtarılması sırasında çalışmalara katılan kardeşi ise ''Kardeşimi ben kurtardım'' diyerek yakınlarına sarıldı. Yakınları da 41 saat sonra gelen mutluluk nedeniyle sevinç gözyaşı döktü.

21.37 41 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI... İLK SÖZLERİ 'ÖLECEĞİM SANDIM' OLDU

Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı. Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar’a ulaştı. Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar’a ekip lideri, çıkartıldığında ‘Hoş geldin’ dedi. Yaşar ise, “Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım” dedi. Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız” diye cevap verdi. Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

21.08 39 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Arama kurtarma ekipleri binaların enkazında kalan vatandaşları kurtarmak için büyük çaba sarf ederken, Isparta Belediyesi arama ve kurtarma ekibi de Kahramanmaraş’ta bir binanın enkazında kalan 16 yaşındaki Furkan'ı kurtardı. Ekipler, iletişim kurduktan sonra Furkan’la bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansla hastaneye sevk etti.





20.47 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK 28 SAAT SONRA KURTARILDI

Dün yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 3 itfaiye aracı ve 25 personel de bu sabah 05.00 itibarıyla afet bölgesine ulaştı. Ekipler, hızla arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda itfaiye ekipleri 7 saat içinde 3’ü çocuk 7 vatandaşı sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardı.





3’Ü ÇOCUK 5 KİŞİYE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri ilk olarak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çöken 7 katlı binanın altında mahsur kalan 2’si çocuk 5 kişilik aileye ulaşmak için harekete geçti. Kurtarma çalışmalarında ilk olarak ailenin en küçük üyesine ulaşıldı. 5 yaşında ismi henüz belirlenemeyen küçük çocuğun 25 saat sonra enkazdan çıkarılması sırasında itfaiye personelinin sevinci de cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekipler daha sonra ailenin diğer üyelerine sağ olarak ulaşmayı başardı.



MİNİK MUSTAFA 32 SAAT SONRA KURTARILDI

Ayrıca itfaiye ekipleri yine Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Adıgüzel Sokak'ta yıkılan binanın enkazından 28 saat sonra 9 yaşındaki Mustafa isimli Suriye uyruklu çocuğu kurtardı. Saat 13.30'da başlayan çalışma 17.30'da tamamlandı. Çocuğun kurtarılması çevredekiler tarafından alkışlandı. Çocuğu kurtaran itfaiye ekipleri de büyük sevinç yaşadı. Minik Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.





20.30: 40. SAATTE SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremin 40. saatinde de güzel haber geldi. Ciritpınar Mahallesi'nde çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 12 yaşındaki Aysima'ya ulaşıldı. Ekipler Aysima'yı yoğun mesai harcayarak sağlık ekiplerinin de desteğiyle kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Aysima hastaneye götürüldü.





20.15: AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı mücadele etti.

Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkarmayı başarırken, bugün ise Hatay'da mucize bir kurtuluşa imza attı. Enkazın altında soğuk havaya rağmen yaşama tutunmayı başaran bir kız bebek Antalya itfaiyesi ekiplerince kurtarıldı. Kız bebeği kucaklayıp, 'Allah Allah' diyerek enkazdan çıkaran itfaiye personeli, 'Tamam kuzum, gidelim' diyerek ambulansa götürürken, duygulandı.

18 YAŞINDAKİ SAMET KURTARILDI



Aynı ekip Kahramanmaraş'ta yerle bir olan binadan da 18 yaşındaki Samet isimli genci kurtardı. Saatler süren titiz çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Samet'in kurtarılma anlarını çevrede bulunanlar gözyaşlarıyla izledi.

20.05 AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÇIKARILDI

Gaziantep'te yapılan arama kurtarma çalışmalarında aynı aileden 4 kişi enkazdan çıkarıldı. İkiz bebeler ile anne baba hastaneye kaldırıldı. Enkaz alanındaki diğer depremzedelerin kurtarılma çalışmaları için yıkılan bina çevresinde 'sessizlik' uyarısı yapılıyor.

19.29 MSB: KIRIKHAN’DA ANNE VE ÇOCUKLARI KURTARILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5’inci Kolordu İstihkam Alayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi'nin Hatay'da enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay Kırıkhan’daki arama- kurtarma faaliyetlerine destek sağlayan 5’inci Kolordu İstihkam Alayımızın Doğal Afetler Arama Kurtarma Timi, enkazdan bir anne ile çocuklarını kurtardı" denildi.