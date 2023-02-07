Raziye ve Gülşen öğretmenin kahreden ölümü! Depremden kaçtı, yıkılan minarenin altında kaldı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Gülşen Köylü, yıkılan binanın altında kaldı. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde Köylü’nün cansız bedenine ulaştı. Eskil ilçesine getirilen Köylü'nün cenazesi, ilçeye bağlı Çulha köyüne götürüldü. Köylü, Çulha Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

2 yıllık öğretmen olan Gülşen Köylü'nün 5 kız ve 1 erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

DEPREMDEN KAÇTI, YIKILAN MİNARENİN ALTINDA KALDI

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde görev yapan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Raziye Sanlav da deprem sırasında evden çıkıp dışarıya çıkınca yıkılan minarenin altında kalıp öldü. Bekar olan Sanlav’ın ilk görev yeri Şanlıurfa Hilvan olduğu öğrenildi. Cenazesi yola çıkan Raziye öğretmenin de Eskil ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu depremde hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı yayınladı.

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18 SAAT SONRA KURTARILDI

İpekyolu Caddesi'nde bulunan Osmanağa Apartmanı’nın enkazından 18 saat sonra bir kadın, yaralı olarak kurtarıldı. Kentte arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, Şanlıurfa ve ilçelerinde 30 binanın yıkıldığı, 95 kişinin hayatını kaybettiği 1195 kişinin ise kent merkezindeki hastanelerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

8 BİN PERSONEL GÖREVDE

Kent merkezi ve ilçeleri ile yaklaşık 3 milyona varan nüfusuyla depremden etkilenenler için 8 bin kişilik arama-kurtarma ekibi görevlendirildi. Şanlıurfa Valiliği’nde oluşturulan kriz masasında Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, jandarma, polis ve ilçe belediye başkanları ile krizi 24 saat esasına göre yürütmeye çalışıyor. Kentte yıkım tehlikesi bulunan evlerin tespiti için de ekipler çalışma yürütüyor. Riskin devam ettiği kentte yetkililer, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulunuyor.

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HIRSIZLIKLARA KARŞI POLİS DEVRİYEDE

Depremin ardından evlerini boşaltanların bazılarının, hırsızlık korkusu nedeniyle binaların önünden ayrılmaması da dikkat çekti. Tahliye edilen evlerin çevresinde polis, 24 saat devriye gezerek olası olumsuzlukların önüne geçmeye çalışılıyor.

HASTANELER DEPREM YARALILARI İÇİN BOŞALTILDI

Öte yandan afet öncesi hastanede yatanlar ve hayati tehlikesi bulunmayanlar, taburcu edilirken, depremde yaralananlara yer açılmaya başlandı. Depremde hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri de işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa veriliyor. deprem nedeniyle kent merkezi ve ilçelerinde ise elektrik kesintisi devam ediyor.

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