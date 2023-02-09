Bölgenin çilesi: Enkaz ve kar

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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta afetin en etkili olduğu yerlerden biri de Elbistan ilçesi. 1100 metre rakımı olduğu için enkazlar bir karış kar altında. İlçenin girişinde uzun sivil araç konvoylarına rastlanıyor. Bunlar kendi inisiyatifleriyle bölgeye yardım taşıyan vatandaşlar. Bazılarının önünde yardım önceliğini anlatmak için Türk bayrakları var. Birçok ilden plaka görmek mümkün ama 06, 19 ve 38’ler yani Ankara, Çorum ve Kayseri çoğunlukta. Yardımı bırakıp veya tanıdıklarını alıp hemen çıkış yapıyorlar çünkü ilçe trafiği yer yer kilit.

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Levent KULU, Savaş ÖZBEY ‘ELBİSTAN’TAN BİLDİRİYOR

ÖNÜ NERE ARKASI NERE

Elbistan’ın girişinde pek hasarlı bina yok. Çünkü giriş dağ tarafından ve burada yapılmış binalar kaya zemin üzerinde. Felaketin boyutu düze inip yumuşak zemindeki Hacı Esat Efendi gibi caddelerde ilerlediğinizde anlaşılıyor. Zambak Sokak’ın bu caddeyi kestiği köşede yıkılan bir bina var. Üzerinde Vezirköprü Belediyesi kurtarma ekibi çalışıyor. 50 kişilik bu ekip ilçeye ilk ulaşan gruplardan. Önceki gün 14 kişiyi kurtarmışlar. Dün hiç canlı çıkardıkları olmamış. Şimdi canla başla yıkılan bu köşe binadaki Sevgi Abla’yı kurtarmaya uğraşıyorlar. 60’ıncı saate yaklaşıyoruz. 50 yaşındaki kadın en son bu sabah telefonda konuşmuş. Artık telefonu kapalı. Ya şarjı bitti ya da bitmesin diye kapattı. Ama az önce hayatta olduğuna dair ses verdi. Bütün mesele kepçeyle ona zarar vermeden ulaşmak. Apartman dönerek yıkıldığı için neresi önü neresi arkası onu bile kestiremiyor gönüllüler. İmamdan evin şeklini tarif etmesi için yardım istiyorlar...

Enkaz altında kalan ismi öğrenilemeyen bir kişi de 59 saat sonra kurtarıldı.

‘DÖNÜN ENKAZIMA’

Tam o sırada bir adam bağıra bağıra geldi: “Siz neden benim enkazımdan adamları buraya getiriyorsunuz? Dönün enkazıma!” Arkasından gelen ailesine “Silahımı getirin” diye bağırdı. Görevliler onun enkazında ses olmadığını Sevgi Hanım’ın sesinin geldiğini söyleyip sakinleştirdiler.

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Yıkılan Güvenç Apartmanı’nın enkazı altında kalan 3.5 yaşındaki Arif Kaan, depremden 43 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Dedim ya, artık 60’ıncı saat ve herkesin sinirleri inanılmaz gerilmiş durumda. Bu sağ köşe.

Sol köşede başka bir gönüllü ekip çalışıyor. Ankaralı müteahhit Ahmet Çalı ve 15 kişilik işçi ekibi. Ankara’da devam eden inşaatta ruhsat sorunu çıkınca ekipmanları da toplayıp yardıma gelmişler. Birkaç saat önce birini canlı kurtarmışlar. Ama şu anda enkazdaki bir çocuğun cansız bedenini çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdilik sadece eli görünüyor. Onun bedeni de muhtemelen kaldırımda üzerilerine yorgan örtülmüş diğer ikisinin yanına koyulacak. Böyle yapılıyor. Üzerlerine enkazdan çıkan yorgan, örtü gibi şeyler örtülüyor...

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HAYATA BÖYLE GÜLÜMSEDİ

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -8 EN YÜKSEK 2: YAĞIŞ YOK

Özellikle gece sıcaklıkların düştüğü Kahramanmaraş’ta yağış beklenmiyor. Bu gece en düşük sıcaklık -8, yarın en yüksek sıcaklık 2 derece olacak.

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Trabzon ve Bursa AKUT ekibi, 2.5 yaşındaki Asel Aytemiz ve babası Mehmet Aytemiz’in (38) ardından ailenin diğer ferdi 12 yaşındaki Hatice Kübra Aytemiz’i de depremin üzerinden geçen 46’ncı saatin ardından enkaz altından sağ olarak kurtarmayı başardı. Ekipler, çocuğun çıkartılmasını alkışlayarak kutlarken, Hatice Kübra da enkaz altından çıkarılmasının ardından ekiplerin sevincine gülümseyerek ortak oldu. Hatice Kübra daha sonra ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı./Elbistan ilçe belediye binası da hasarlı. Kaymakamlık ve belediye görece güvenli olan Özel Fatih İlkokulu’na taşındı. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da ilçede. Bu okuldan koordinasyonu yönetiyor.





UMUT VE ACI BİR ARADA

Bursa Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekipleri de deprem bölgesine giderek Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, ilk depremden 60 saat sonra Hacer Demirel’i (40) yıkılan evinin enkazından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Gözden Kaçmasın Demiryolu S çizmiş Haberi görüntüle

Kent merkezinde bulunan Arıkan Oteli de yıkılanlar arasında. Otelin enkazında görev alan arama kurtarma ekipleri, dün sabaha karşı yıkıntıların arasından gelen ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sesin geldiği bölgede yapılan çalışma sonucu enkazda mahsur kalan Hilal Kocaoğlu’na (58) ulaşıldı. Hilal Kocağolu, depremden 52 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

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Depremde Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler, yıkılan binadan şu ana kadar 12 kişiyi sağ kurtarırken, 2 cansız bedene ulaşıldı.

4 GÜN ÖNCE ALDIKLARI EV MEZAR OLDU

Aydın Söke’den yıllar önce çalışmak için Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yerleşen kaynak ustası İsmail Taşkın, birikimi ile 2 Şubat’ta Güneşli Mahallesi’nde satın aldığı dairenin tapusunu sosyal medya hesabından sevinçle paylaştı. İsmail Taşkın ve ailesi, 7.7 büyüklüğündeki depremden kaçarak canlarını kurtardı. Ancak evlerine tekrar giren Taşkın Ailesi, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. İsmail Taşkın (40), eşi Zeliha Taşkın (38), çocukları Sehernur Taşkın (9), Hanım Taşkın (7) ve Muhammed Emin Taşkın’ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. (Burhan CEYHAN/DHA)