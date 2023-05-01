Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Türk işinsanına otel satışı... Rumlarda ‘Maraş kaybediliyor’ paniği

Güncelleme Tarihi:

#KKTC#Maraş#Rum
Türk işinsanına otel satışı... Rumlarda ‘Maraş kaybediliyor’ paniği
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

KKTC’de 1974 sonrasında 46 yıl kapalı kalan ve 3 yıl önce sivil ziyarete açılan hayalet kent unvanlı turistik Maraş kentinde, 3 otelin Rum sahipleri tarafından bir Türk’e satıldığı iddiası Rum yönetimini karıştırdı.

Haberin Devamı

RUM medyası, “Doğruysa Maraş gidiyor” manşetleri atarken, Rum hükümeti soruşturma başlattı. KKTC’nin yerel gazetelerinden Yenibakış, 1974 öncesinde Ortadoğu’nun en ünlü turizm merkezi konumundaki Maraş’ta ‘Cleo’, ‘Agean’ ve ‘Golden Seaside Apartment’ hotellerinin bir Kıbrıslı Türk işinsanına güney Kıbrıs’ta sözleşme üzerinden satıldığı iddiasına yer verdi. Kimliği belirsiz Türk işinsanı ile otel sahiplerinin kendi aralarında sözleşme imzaladığı ve bu sözleşmenin de Rum makamları tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

Türk işinsanına otel satışı... Rumlarda ‘Maraş kaybediliyor’ paniği


SÖZLEŞME YAPILMIŞ, TAPU DEVRİ YOK

Haber Rum yönetiminde büyük yankı bulurken, Rum hükümeti hemen soruşturma başlattı. Rum İçişleri Bakanlığı ve tapu dairesi, satışla ilgili herhangi bir başvuru olmadığını duyurdu. Maraş’taki otellerin satıldığı haberi Rum medyasında da manşetlere taşındı. Fileleftheros gazetesi, ‘Otellerin anahtarını verdiler’ başlığı altında, sözleşme üzerindeki Rum yönetimi mührünün, noterde yapılan sözleşmenin kaymakamlık tarafından onaylandığı anlamına gelen “apostille” işlemi olduğuna dikkat çekti. Rum yönetiminin alarma geçtiğini belirten gazete, Maraş’taki mülklerle ilgili tapuların Rum Tapu Dairesi Mağusa Kaza Amirliği’nde bulunduğu ve satışla ilgili herhangi bir bilgi ya da başvurunun olmadığını yazdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÇinlilerin fabrika planı sil baştanÇinlilerin fabrika planı sil baştanHaberi görüntüle



‘DOĞRUYSA GÜZEL BİR GELİŞME’

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise Rumların Maraş’taki mülklerini satmak için sözleşme imzalamasının güzel bir haber olduğunu belirterek, “Maraş’ın tümü askeri bölgeden çıkartılıp sivile açılmalı. Maraş’ı yerleşime açmak için ‘eşref saatini’ bekliyoruz. Eğer doğruysa Rumların mülklerini satmak istemesi güzel bir gelişme” dedi.

Türk işinsanına otel satışı... Rumlarda ‘Maraş kaybediliyor’ paniği

KKTC YASALARINDA SÖZLEŞMEYLE DEVİR MÜMKÜN DEĞİL

MARAŞ’ta 3 otelin Türk iş insanına satıldığı iddiaları KKTC’de de yankı buldu. Maraş’ın sivil ziyarete açılma sürecinde hukuki çalışmalar yürüten ve günümüzde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müzakere heyetinde yer alan hukukçu milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Maraş’ta 1974 öncesi Rum mülkleriyle ilgili kararların AİHM’in de tanıdığı Lefkoşa’da kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu uhdesinde olduğuna dikkat çekerek, mahkeme ve KKTC İçişleri Bakanlığı kararı olmadan satışın mümkün olmadığını söyledi. Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Hasipoğlu, “KKTC toprağı Maraş’taki mülklerle ilgili kararları Taşınmaz Mal Komisyonu veriyor. Otel ya da ev herhangi bir mülkün 1974 öncesi sahibinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurması, mahkemenin de iade kararı alması gerekiyor. İade konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’nın da onayı şart. Eski Rum sahipleri ya da şirketler, kendilerine iade kararı olmadan, ister Türk ister yabancı fark etmez, başka birine devredemez. Sözleşme ile devretmesinin KKTC hukukunda karşılığı yok. Söz konusu 3 otelle ilgili de mahkeme ve İçişleri Bakanlığı’na bir kararı yok” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın‘Buradayız Hatay’la eve dönüş hazırlığı‘Buradayız Hatay’la eve dönüş hazırlığı Haberi görüntüle

BİLGİ NOTU: Maraş’ta 1974 öncesi kayıtlarına göre, 45’i yıldızlı, kalanı apartman tipi 105 otel, 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 7 kilise, 1 türbe, 1 mescit ve 2953 işyeri bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKTC#Maraş#Rum

BAKMADAN GEÇME!

Sporda başarısızlık yok mudur Giannis’in bozgun sonrası açıklamaları tartışma yarattı ‘Ağır zırvaladı’

Sporda başarısızlık yok mudur? Giannis’in 'bozgun sonrası' açıklamaları tartışma yarattı! ‘Ağır zırvaladı’

#NBA
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota