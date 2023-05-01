Çinlilerin fabrika planı sil baştan

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OTOMOTİV sektöründeki elektrikli dönüşümle birlikte Avrupa pazarlarına yeni modelleriyle kararlı bir şekilde giren Çinli üreticiler, bir sonraki adımda fabrikalarını yakın ülkelere taşımayı planlıyor. Türkiye’de yatırım yapma potansiyeli bulunan Çinli üreticiler arasında ise BYD, Chery, SAIC Motor gibi dünya devleri yer alıyor. Ancak, Türkiye’nin mart ayında aldığı kararla Çin menşeli elektrikli araç ithalatına yüzde 40 ilave gümrük vergisi getirmesi söz konusu üreticilerin olası yatırım planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Öyle ki, yıllık 7 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Çin’in en büyük üreticileri arasında yer alan ve ülkemizde MG markasıyla tanınan SAIC Motor’un Türkiye’de fabrika açma planı gümrük vergisi kararına takıldı.

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‘ALTERNATİF ARIYORLARDI’

Geçen hafta Antalya’da düzenlenen elektrikli MG4’ün basın tanıtım toplantısında ek vergi kararının Çinli üreticileri yatırıma teşvik edip etmeyeceğine dair sorumuzu yanıtlayan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, özetle şöyle konuştu: “Hayır, tam tersi iştah kaçırıyor. MG yani SAIC Çin’in en büyük üreticisi. Son derece kararlı bir şekilde Avrupa’ya girdiler ve Avrupa’da başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Avrupa’da fabrikaları olmazsa pazar payları yüzde 1-3 arasında seyreder ve bu çok maliyetli. Özellikle elektrikli araçlarda pilin, üretildiği yere yakın olması lazım. Dolayısıyla Avrupa için üretim yapacak alternatif arıyorlar, araştırıyorlar. İki sene boyunca ciddi sunumlar yaptık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nden destek aldık.

ÜRETİM İÇİN İÇ PAZAR ŞART

Sayın Bakanımızla çeşitli görüşmeler yaptık. Niyetimiz Türkiye’ye yatırımı getirip hem buradaki konumuzu güçlendirmek hem de Avrupa’ya ihracatın kapısını açmaktı. Yani biz bir yeşil ışık aldık. Bir markanın burada üretim yapması için iç pazar satışlarının güçlü olması lazım. Bunun formülü şu anda yüzde 20’si iç pazar satışı ise yüzde 80’i ihracat şeklinde. Türkiye’de bir batarya fabrikasının (Siro) kurulması işin olabilirliğini artırıyor ama ne yazık ki ilave vergi durumu çok geri düşürdü. Ancak umudumuz bitmedi, çalışmalarımız sürecek.”

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BU SENE İKİ BİN ADET MG4 SATIŞI YAPACAK

TOPLANTIDA bilgiler veren Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ise Türkiye’de elektrikli araç satışlarının bu yıl 30 bin adedi bulacağını söyledi. Soysal, “2023 için 5 bin adetlik satış planlıyorduk. Ancak, yüksek talep doğrultusunda bunu 7 bin adede güncelledik. Satışlarda özellike MG4’ün etkisini göreceğiz. Potansiyeli büyük, ilgi çok ve söz konusu adetlerin de üzerine gideceğimizi düşünüyoruz. Sadece MG4 özelinde ise bu yıl 2 bin adetlik satış planladık” dedi. MG4, nisan sonu itibarıyla Türkiye’de ‘Comfort’ ve ‘Luxury’ olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Comfort versiyonda 170 PS güç ve 350 km menzil; Luxury versiyonda 204 PS güç ile 435 km menzil seçeneği bulunuyor. Aracın fiyatı ise 969 bin TL’den başlıyor.

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ELEKTRİKLİ TİCARİ YOLDA

SAIC Motor bünyesindeki elektrikli ticari araç markası Maxus’u Türkiye’ye getirme planlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Dağtekin, “Çalışmalarımız sürüyor, son aşamaya geldik. SAIC’in bir isim markası biliyorsunuz. Biz de işbirliği yönünde adımlar atıyoruz. Yakın bir dönemde büyük ihtimalle bir ay içerisinde duyurmayı ümit ediyoruz” dedi. Maxus geçtiğimiz dönemde e-Deliver isimli elektrikli ticari aracıyla Avrupa pazarlarında satışlara başlamış ve İngiltere’de teşviklerle birlikte duyurulan 15 bin Pound’luk (355 bin TL) fiyatıyla dikkat çekmişti.