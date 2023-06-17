Türk CEO’ya erişim engeli! Kendi şirketinde o dosyaları göremiyor

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İngiliz The Guardian gazetesi, uçak motorundan gemi pervanesine kritik sektörlerde faaliyet gösteren Rolls-Royce’un, kendi CEO’sundan belge gizlediğini yazdı. Buna göre, şirketin nükleer denizaltılarla ilgili işleri diğer üst düzey yöneticilerin kontrolünde, Tufan Erginbilgiç yönettiği organizasyonun tüm “sırlarından” haberdar değil.

BAŞTAN BERİ BİLİYORDU

İddiaları sorduğumuz Rolls-Royce İletişim Direktörü Richard Wray, bu durumun, Erginbilgiç’in atamasının ilan edildiği Temmuz 2022 öncesinde şirket içinde tartışıldığını söyledi. Wray, Erginbilgiç’in ocak ayında şirkete katıldığında “uygulamanın tamamen farkında olduğunu” kaydetti. Bunun hükümetle yapılan sözleşmelerden kaynaklandığını vurguladı. Rolls-Royce yetkililerine göre, hassas işlere CEO’nun dahil edilmemesinin sağlıklı olup olmadığı şirket içinde bir tartışma konusu değil.

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AMERİKALIYA DA AYNI UYGULAMA

Erginbilgiç, İngiliz donanmasındaki denizaltılara güç veren nükleer reaktörlerin üretimine dair hassas bilgilere erişemiyor. Yasalar gereği, 1500’den fazla mühendisin istihdam edildiği bu bölümdeki bazı belgeler “sadece bir İngiliz tarafından” görülebiliyor. Hürriyet’e yapılan açıklamada, erişimi kısıtlanan “çok az sayıda ayrıntı” olduğu kaydedilirken, bunun sadece Erginbilgiç’e özel bir uygulama olmadığı anlatıldı. Örnek olarak, şirketin Savunma İşleri departmanının başındaki Amerikan vatandaşı Adam Riddle’ın da denizaltı programının bazı ayrıntılarını göremediği kaydedildi.

‘SADECE İNGİLİZLER GÖREBİLİR’

Yine de açıklamada, CEO Erginbilgiç’in bu kısıtlamaya rağmen şirketi yönetmek için “gerekli tüm bilgiye sahip olduğunun” altı çizildi. Bunun için İngiliz yöneticiler Anita Frew ve Chris Cholerton’un her detayı inceleyerek kendisine rapor verdiği belirtildi. Denizaltı departmanıyla ilgili hassas bilgilerden sorumlu Cholerton daha önce şirketin sivil havacılık bölümü başkanıydı.

HÜKÜMET KONTROLÜ

Rolls-Royce, AUKUS anlaşmasının bir parçası olarak İngiltere donanmasının yanı sıra Avustralya’nın denizaltılarına da nükleer güç üniteleri sağlayacak. Geçen yıl şirketin 12.7 milyar sterlinlik gelirinin üçte biri savunma biriminden gelmişti. İngiliz savunma sanayisi için kritik önemdeki şirket hükümet tarafından sıkıca denetleniyor. Hükümet, şirketin satışını ya da ortaklık yapısının değişmesini veto gücü bulunan “altın hisse” sahibi.

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BİLGİ NOTU: Aslen Kilisli olan Erginbilgiç, ocak ayında görevi, 2015’ten beri Rolls-Royce’u yöneten Warren East’ten devralmıştı. İTÜ ve Boğaziçi üniversitelerinden mezuniyeti bulunan Erginbilgiç, daha önce bir diğer İngiliz devi BP’de yöneticilik yapıyordu.