Teknik boşluk buldular: Rus askerleri Ukrayna'da savaşmayı reddediyor!

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Nisan ayı başlarında, Rus ordusunun seçkin bir tugayının askerlerine Ukrayna'ya ikinci bir konuşlandırmaya hazırlanmaları söylendiğinde, askerler arasında korku patlak verdi.

Barış zamanında Rusya'nın uzak doğusunda konuşlanan birlik, şubat ayı sonunda savaşın başlamasıyla ilk olarak Belarus'tan Ukrayna'ya girmiş ve Ukrayna kuvvetleriyle şiddetli çatışmalar yaşamıştı.

Gerçek ismini açıklamayan ve kendisine sadece Dmitri diyen bir Rus askeri “Kısa süre içinde herkesin aynı fikirde olmadığı ve emri uygulamak istemediği anlaşıldı. Çoğumuz geri dönmek istemedik” dedi ve şu çarpıcı sözleri sarf etti: "Aileme dönmek istiyorum ama bir tabutun içinde değil." Rusya'da yayılan Putin ve savaş karşıtı hareket orduya da sızmaya başladı

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"YAPACAKLARI BİR ŞEY YOKTU"

Dmitri sekiz arkadaşıyla birlikte komutanlarına işgale yeniden katılmayı reddettiğini söyledi. Genç asker durumu “Öfkeliydiler. Ancak yapabilecekleri fazla bir şey olmadığı için sonunda sakinleştiler” diyerek özetledi.

Dmitri, kısa süre sonra Ukrayna sınırına yakın bir Rus şehri olan Belgorod'a transfer edildi ve o zamandan beri burada görev yapıyor. “Orduda beş yıl hizmet ettim. Haziranda sözleşmem bitiyor. Kalan süremi kullanacağım ve sonra buradan gideceğim” diyen Rus askeri "Utanacak bir şeyim yok. Resmi olarak bir savaş halinde değiliz, bu yüzden beni gitmeye zorlayamazlardı.” diyerek verdiği kararı anlatıyor.

Dmitri'nin savaşmayı reddetmesi, Kremlin'in Ukrayna'ya resmi olarak savaş ilan etmeme kararının bir sonucu olarak Rus ordusunun karşılaştığı bazı askeri zorlukların da altını çiziyor. Rusya, yakında dördüncü ayına girecek olan işgali “özel bir operasyon” olarak tanımlamayı tercih ediyor.

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AVUKATLAR YOL GÖSTERİYOR

Askerlere bu seçeneği denemelerini tavsiye eden avukat Mihail Benyash, Rus askeri kurallarına göre Ukrayna'da savaşmayı reddeden askerlerin görevden alınabileceğini ancak yargılanamayacağını söylüyor.

Benyash, "yüzlerce" askerin, savaşa gönderilmekten nasıl kaçınabilecekleri konusunda tavsiye almak için ekibiyle temasa geçtiğini söyledi. Aralarında Rusya'nın güneyindeki Krasnodar kentinden Ukrayna'ya gitmeyi reddettiği için görevden alınan 12 ulusal muhafız da vardı.

Benyash, "Komutanlar, karşı çıkarlarsa askerlerini hapisle tehdit etmeye çalışıyor, ancak askerlere basitçe hayır diyebileceklerini söylüyoruz" diyen Benyash, savaşmayı reddeden askerlere yönelik herhangi bir ceza davasından haberdar olmadığını da sözlerine ekledi. "Bir asker Rus topraklarında savaşmayı reddederse, ona karşı ceza davası başlatmak için yasal bir dayanak yok."

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Benyash, bu nedenle birçok asker, "ölüm makinesine" girmek yerine kovulmayı veya nakledilmeyi tercih etti, dedi.

"BİZİMLE TARTIŞMADILAR BİLE"

Dmitri'ninkine benzer bir açıklama, nisan sonunda Ukrayna'da savaştıktan sonra ordudan ayrılmaya karar veren 23 yaşındaki bir asker olan Sergey Bokov tarafından BBC'nin Rus servisine verildi. Bokov, "Komutanlarımız bizimle tartışmadı bile çünkü ilk ayrılanlar biz değildik" dedi.

Rusya'nın askeri yasalarına işaret eden Benyash, Rusya'nın geniş çaplı bir savaş ilan etmesi durumunda askerlerin savaşmayı reddetmesinin daha zor olacağını söyledi. “Savaş zamanında kurallar tamamen farklıdır. O zaman reddetmek çok daha ağır cezalar anlamına gelir.”

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Savaşmayı reddeden askerlerin tam sayısı belirsizliğini koruyor, ancak bu tür hikâyeler askeri uzmanların ve batılı hükümetlerin Rusya'nın Ukrayna'daki en büyük engellerinden biri olduğunu söylüyor: Ciddi bir piyade eri sıkıntısı.

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Batılı yetkililere göre, Moskova başlangıçta ana kara muharebe kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini – bu da 150 bin kişi anlamına geliyor – şubat ayında savaşa soktu. Ancak lojistik sorunlar, düşük moral ve hafife alınan Ukrayna direnişiyle karşı karşıya kalan bu orduya önemli zararlar verildi.

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PARALI ASKERLER ÇÖZÜM OLACAK MI?

BBC'nin Rusça servisi tarafından yapılan bir araştırma, Rusya savunma bakanlığının istihdam web sitelerini boş kadrolarla doldurduğunu ve savaş deneyimi olmayan insanlara kazançlı kısa vadeli sözleşmelerle orduya katılma fırsatları sunduğunu gösterdi. Hükümet tarafından işletilen bazı büyük şirketler, personellerini orduya kaydettirmeye çağıran mektuplar aldı.

Rusya ayrıca, Kremlin bağlantılı Wagner grubundan savaşçıları konuşlandırarak, savaş çabalarını desteklemek için paralı askerlere yöneldi.

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Ancak analistler, gönüllü askerlerin ve paralı asker gruplarının, kısmi veya tam ölçekli bir seferberliğin getireceği sayılarla karşılaştırıldığında, yeni asker sayısında önemli bir artışa yol açmasının muhtemel olmadığını söylüyor.