Her yerde arıyorlar: Firari İngiliz askerler Ukrayna'ya gitti: Savaş sebebi olabilir!

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Dünyanın farklı ülkelerinden Ukrayna’ya destek olmak için cepheye koşan ve orduyla aynı safta savaşa katılan birçok kişinin haberi günlerdir manşetlerden inmiyor. Öte yandan İngiltere’de aktif görevdeki ordu mensubu 4 askerin firar ederek Ukrayna’ya kaçması ve savaşa katılmak istemeleri görülmemiş çapta bir diplomatik krize ve hatta İngiltere’nin savaşın içine çekilmesine sebep olabilir.

Kraliçe’yi korumakla görevli muhafız takımından 19 yaşındaki bir asker ve üç meslektaşının yerini bulmaya çalışan İngiltere Savunma Bakanlığı, bunun Putin’in eline ‘İngiliz askerleri savaşa girdi’ diyerek koz vermesinden ve İngiltere’ye savaş ilan edebilme ihtimalinden korkuyor.

Dünyanın dört bir yanından insanlar Ukrayna'daki yıkıma karşı orduya destek vermeye gidiyor

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Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşan yabancı lejyonlarına katılan 19 yaşındaki Kraliçe Muhafızı askerin en son Polonya sınırında görüldüğü bildirildi.

SAVAŞ SEBEBİ OLABİLİR

İngiliz ordusu mensuplarının Ukrayna’da Ruslar tarafından yakalanma ihtimalinin önüne geçmek isteyen ordu güvenlik birimleri her yerde bu askerleri aramaya başladı. Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan 19 yaşındaki askerin görevini bıraktığını söyleyerek Ukrayna için savaşan lejyonlara katıldığı haberi İngiltere gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz medyasındaki haberlere göre genç asker ailesine bir not yazarak Polonya’ya tek yön bilet aldığını ve oradan Ukrayna’ya gireceğini söylerken Snapchat’ten ayağındaki asker postallarının fotoğrafını paylaştı.

19 yaşındaki Kraliçe muhafızının ismi güvenlik gerekçesiyle saklı tutuluyor

Son birkaç günde Ukrayna’ya dünyanın dört bir yanından sayısız emekli ya da ordudan ayrılmış, eğitimli askerler gidiyor. Ancak aktif ordu görevinde olan yabancı ülke askerlerinin Ukrayna saflarında savaşması Rusya için savaş ilanı anlamına gelebilir. Savunma Bakanlığı’nda yaşanan büyük paniğin temel sebebi de bu.

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PUTİN AÇIKÇA TEHDİT ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’ya savaş açtığında ülkeyi silahsızlandırma ve Neonazilerden kurtarma amacını açıklamış, yabancı ülke güçlerine de buna karışırlarsa sonuçlarının ağır olacağını söyleyerek dünya devletlerini açıkça tehdit etmişti.

Bu tehditten bir süre sonra, savaşın ilerleyen günlerinde ise Kremlin yönetimi İngiltere’yi açıkça uyarmış; Kiev’e silah yollayan ve Ukrayna’nın aşırı milliyetçi cephesiyle dayanışma gösteren ülkenin özel olarak cezalandırılacağını, Kremlin’in bu ihaneti unutmayacağını söylemişti.

Putin, İngiltere'yi özel olarak tehdit etmişti

İngiliz ordusundan emekli askerler, bu kaçak askerlerin davranışının büyük sorumsuzluk olduğunun altını çizdi ve bu kişilerin İngiltere’ye döndüklerinde hapis cezasıyla karşılaşabileceğini hatırlattı.

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Hali hazırda İngiltere’den Ukrayna saflarında savaşmak için bu ülkeye gidenlerin hepsi eski askeri personel ve aktif görevleri bulunmuyor. Aktif görevdeki ordu mensuplarınınsa ülke dışına çıkarak savaşa katılmaları çok açık bir dille yasaklanmıştı.

20 BİNDEN FAZLA YABANCI ASKER UKRAYNA'DA

52 ülkeden 20 binden fazla insanın bugüne kadar Ukrayna’ya giderek savaşa katıldığı biliniyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba hafta sonu yaptığı açıklamada bu kişilerin yeni kurulmuş olan ve ‘Uluslararası Lejyon’ adı verilen birliklere katıldığını açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın destek açıklamasından sonra, Afganistan’da da görev yapmış olan en az 150 eski İngiliz askerin Ukrayna’ya savaşmak için gittiği biliniyor.

Ukrayna'daki yabancı lejyon askerleri

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Öte yandan hükümet Liz Truss’ın açıklamalarına tedbirli yaklaştı ve başbakanlık ofisi İngiliz vatandaşlarına Ukrayna’ya gitmekten kaçınmaları gerektiğin söyleyen açıklamalar yapmaya devam etti. Ordu ise Ukrayna’dan gelen saflara katılma çağrılarının aktif görevdeki ordu personeli için asla söz konusu olamayacağının altını defalarca çizdi.

19 yaşındaki kaçak askerin bir arkadaşı basına yaptığı açıklamada, arkadaşının törensel görevlerden sıkıldığını ve ‘gerçek’ askerlik yapmak istediğini anlatırken bütün gün kürklü şapkalarla ayakta dikilmek istemediğini söylediğini iddia etti.

İngiltere’den Ukrayna’ya giden emekli profesyonel askerler arasında paraşütçü birliklerinde görev yapmış, anti tank mühimmatı kullanmayı bilen özellikle de çok sayıda keskin nişancı (sniper) olduğu tahmin ediliyor.