Kan donduran sözler... Rus asker korkunç gerçeği açıkladı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Moskova'nın savaşın 'ikinci aşaması'nın başladığını açıklaması ile çatışmalar ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Rusya askeri kayıplarını hala açıklamazken Ukrayna'dan dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi.

ESİR RUS ASKERDEN İTİRAFLAR

Yakalanan Rus askeri Andrey Ushakov'un sözleri kamuoyu ile paylaşıldı. Ushakov, Rus askerlerin savaşmamak için kendilerini yaraladıklarını bazılarının ise intihar ettiklerini iddia etti.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, kendilerini yaralayan askerler bu sayede tedavi amacı ile Rusya'ya dönmek istiyor.

20 yaşındaki Ushakov, ön cephede kendilerini vuran ve öldüren iki askeri tanıdığını söyledi ve ekledi: 'Gitmek için tek seçenek bu. Bazı insanlar buna dayanamadı ve kendilerini vurdular'

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Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Güvenlik Servisi Ukrayna'daki Rus askerlerinin eve dönebilmek için kendilerini bacaklarından vurduğunu açıklamıştı.

İddiasını elde edilen telefon konuşmalarına dayandıran Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Scott Berrier, Ukrayna'nın Rusya ile devam çatışmalarda 8 ila 10 Rus generalini öldürdüğünü açıkladı. Bu durum çatışmaların şiddetini gözler önüne seriyor.

UKRAYNA ORDUSUNDAN MERMİ ÇALIYORLAR

Söz konusu telefon konuşmasında bir Rus askeri annesine kendi birliğinin kullandığı Rus AK-74'lerde bulunan 5,62 mm kurşun yerine Ukrayna ordusunun 7,62'lik mermilerinden bulmak istediğini söylüyor.

Söz konusu konuşmaya göre, asker annesine 'Pek çok Rus askerin bunu zaten yaptığını' da sözlerine ekliyor.

Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisini göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor.

Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaralandıklarına ikna etmek için 7,62'lik mermiler ile kendilerini bacaklarından vurduğu belirtiliyor.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI

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Ukrayna Rusya'nın kayıplarının 25 binin üzerinde olduğunu belirtiyor. Rusya ise son rakamları yayınlamaya yanaşmıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.