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Son dakika: ABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildi!

#Ukrayna Savaşı#ABD#Rusya
Son dakika: ABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildi

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines'in Putin'in planını açıklaması sonrası dünya Ukrayna savaşı için en kötüsüne hazırlanıyor. Haines'in Putin sözlerinden birkaç saat sonra harekete geçen ABD ise Ukrayna için flaş bir karara imza attı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rusya savaşın ilk haftalarında başkent Kiev'i düşürerek hızlı bir zafer hedeflemiş ancak daha sonra rotasını Ukrayna'nın doğusuna çevirmişti.

PUTİN'İN PLANINI AÇIKLADI

Bu bölgedeki savaş can almaya devam ederken dünya ABD'den gelen açıklamalar ile tabiri caizse alarma geçti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines 'Putin'in planı' açıkladı.

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ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen 'Dünya Genelindeki Tehditler' isimli oturumda konuşan Haines Putin'in Donbas'taki çatışmaların ötesinde bir savaşa hazırlandığını açıkladı.

Putin'in Ukrayna'da 'uzatılmış bir savaşa' hazırlık yaptığının altını çizen Haines şu ifadeleri kullandı;

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'Ruslar Ukrayna'nın doğusunda askeri başarı elde etseler bile bu savaşı sona erdirmeyecek. Zira Putin'in Donbas'ın da ötesinde amaçlara ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz.'

Son dakika: ABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildi

Haines Putin'in, Transdinyester ve Odessa bölgelerinde güçlü bir mobilizasyona ihtiyacı olduğunu ve bunu yapmadan istediğini gerçekleştiremeyeceğine inandıklarını belirtti.

PUTİN HANGİ DURUMDA NÜKLEER SİLAH KULLANIR?

Ulusal İstihbarat Direktörü ayrıca Putin'in hangi koşulda nükleer silah kullanabileceği hakkında da açıklama yaptı.

Haines, Rus liderin ülkesine yönelik varoluşsal bir tehdit hissetmesi durumunda nükleer silahlara başvurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'nın ABD büyükelçisi, NATO'nun nükleer savaş tehdidini yeterince ciddiye almadığını ve gerçekleşirse 'kazanan' olmayacağını söylemiş ve Moskova'nın 'Kitle İmha Silahları'nı (KİS) hangi koşullarda kullanacağını açıklamıştı.

RUSYA BU 3 SENARYODA NÜKLEER SİLAH KULLANACAK

Rus diplomat Moskova'nın Rusya ve müttefiklerine karşı 'Kitle İmha Silahları'nı kullanımına yanıt olarak, Rusya'ya karşı saldırganlık durumunda veya devletin varlığı tehlikeye girdiğinde bu silahları kullanabileceğini belirtmişti. 

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ABD'DEN YENİ ADIM: YARDIM 40 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Savaşın uzaması bir süredir güvenlik analistleri tarafından 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriliyordu. Haines'in açıklaması kısa sürede dünya gündemine otururken bu açıklamalardan saatler sonra ABD'den yine çok konuşulacak bir karar geldi.

Son dakika: ABD kâbus senaryosunu açıkladı... Ukrayna için flaş karar verildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkaran kararı onayladı.

57 vekilin 'hayır' oyu kullandığı karar 369 'evet' ile onaylandı. Söz konusu fonun büyük bölümünün Ukrayna savunmasına ayrılacağı açıklandı.

Söz konusu paketin hayata geçmesi için önce Senato'nun daha sonra da ABD Başkanı Biden'ın onayından geçmesi gerekiyor.

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#Ukrayna Savaşı#ABD#Rusya

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