Tayland Kralı'nın görüntüleri olay oldu, iddialar peş peşe geldi

Cumartesi günü devlet ve özel televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerde kral ve eşi hapishaneleri teftiş ederken gösteriliyor.

2020’nin kasım ayına ait olduğu ifade edilen görüntülerde kral ve eşinin yetkililerle konuştuğu ve mahkumlarla sohbet ettiği görülüyor. Taylandlı monarşi karşıtları ise bu görüntüleri ‘basit bir göz boyama olarak’ tanımladı ve kralın gösterilerin arttığı bu dönemde elini güçlendirmek için ‘imaj tazelemek’ istediğini ifade etti.

Tayland’da geçtiğimiz aylarda geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, göstericiler Başbakan’ın istifasını talep etmişti. Göstericiler Kral’ın bu ‘girişimlerinin’ ülkedeki ‘imajını tazelemek için’ yaptığını söylüyor.

Ülkede protestolar, Başbakan Prayuth Chan Ochua'nın görevden alınmasını talep ediyor. Göstericiler ayrıca Kral’ın yetkilerinin sınırlandırılması istiyor ve ‘yarı ilahi’ bir figür olarak görülmesine karşı çıkıyor.







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