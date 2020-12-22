Son dakika...Ülkeyi sarsan skandal...Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İngiliz basınında çıkan habere göre Kral, Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş binlerce çıplak fotoğrafı ‘düşmanlarına’ gönderildi.

The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

Haberde, fotoğrafların ülkede karşı karşıya kaldığı baskılardan dolayı Japonya’ya kaçmak zorunda kalan akademisyen aktivist Pavin Chachavalpongpun’a da gönderildiği ifade edildi.





İngiliz gazeteci ortaya çıkan skandal fotoğraflarla ilgili Facebook’ta 'Resimlerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve çok açık fotoğraflar. Bu fotoğrafları Krala göndermek için kendi çekmiş gibi görünüyor.’ Diye yazdı.

Koi Wongvajirapakdi olarak da bilinen Bayan Sineenat, geçen temmuz ayında kralın 67. doğum günü münasebetiyle kraliyet eşi unvanı almıştı.





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