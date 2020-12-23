Son dakika...Çıplak fotoğraf skandalı büyüyor! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İngiliz basınında çıkan habere göre Kral, Maha Vajiralongkorn'un metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş binlerce çıplak fotoğrafı ‘düşmanlarına’ gönderildi.

The Times gazetesinin haberine göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

Haberde, fotoğrafların ülkede karşı karşıya kaldığı baskılardan dolayı Japonya’ya kaçmak zorunda kalan akademisyen aktivist Pavin Chachavalpongpun’a da gönderildiği ifade edildi.

Daha önce çıplak fotoğraflarıyla gündeme gelen Tayland kralının metresi Sineenat Wongvajirapakdi’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tayland Kralı'nın metresine ait olduğu düşünülen binlerce fotoğraf, ülkenin monarşi karşıtları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.







İngiliz basınında çıkan habere göre, ünlü metresin fotoğraflarının, hapishaneye girerken teslim edildiği telefonundan çalındığı ve Japonya’daki monarşi karşıtı aktivistlere gönderildiği ifade edildi.

Skandalın, Taylandlı monarşi karşıtı aktivistler tarafından ‘monarşinin öteki yüzünü göstermek’ amacıyla planlandığı belirtiliyor.

2012 ile 2014 arasında çekilmiş olduğu düşünülen fotoğraflar, Tayland dışındaki diğer monarşi karşıtlarına da gönderildi.





Olayı duyuran Japonya’daki aktivist, isimsiz zarfı ağustos ayı sonlarında aldığını, Fransa'dan posta damgalı olduğunu ve içinde fotoğrafların saklandığı bir SD kart gönderildiğini söyledi.

Neredeyse tüm fotoğrafların Sineenat tarafından, banyoda ya da başka uygunsuz yerlerde, tamamen veya kısmen çıplak fotoğraflar olduğunu söyledi.

“Bazı fotoğraflarda, göğüs uçlarına yerleştirilmiş emojiler ve iç çamaşırları dikkat çekiyor” diye ekledi.







KRALİÇE VEYA MONARŞİ KARŞITLARI

Görüntüleri inceleyen aktivist “Bunun bir tesadüf olduğuna inanmak zor, görüntülerin Kraliçe'nin çevresinden gelmiş olabileceğini düşünüyorum.” Dedi.

Kralın metresi ve Kraliçe arasında soğuk bir savaş sürdüğünü, kraliçenin görüntüleri ortaya çıkan metresi tutuklattığını söyleyen aktivist, “bunlar taht oyunlarının bir parçası” dedi.

Fotoğrafların “monarşinin kötü imajını yıkmak” için aktivistler tarafından mı yoksa “rakibini devre dışı bırakmak” isteyen kraliçe tarafından mı sızdırıldığı henüz netlik kazanmış değil.



