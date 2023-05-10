Tarihi yeniden yazdıracak keşif... Amerikalılar Çinli çıktı!

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Bilim dünyası Çin'den gelen haberi konuşuyor.

Binlerce yıl önce Rusya ile Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı'ndaki bir kara köprüsünden geçen Sibiryalıların, Amerika'nın en eski sahipleri Kızılderililerin tek ataları olduğuna inanılıyordu.

Çin'den gelen haber ile tarih kitaplarına giren bu teori çöktü. Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar kıtaya ilk göçmenlerin Çin'in kuzey kıyı bölgesinden geldiklerine dair kanıtları açıkladı.

Söz konusu araştırmaya göre, insanlar Amerika'ya 26 bin yıl önce Çin'den geldi.

Başka bir deyişle Amerika kıtasına ilk göç inanılan tarihten 10 bin yıl önce gerçekleşti.

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Çinli ekip, annelerden çocuklarına geçen mitokondriyal DNA'yı analiz ederek bir dişi soyun izini sürdü ve Doğu Asya Paleolitik çağ popülasyonlarının Şili, Peru, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Meksika ve Kaliforniya'daki kurucu popülasyonlarla bağlantılarını buldu.

Amerikalıların Asya'ya dayanan soylarının bilinenden daha karmaşık olduğunun altını çizen araştırmanın birinci yazar Dr Yu-Chun Li, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Sibirya, Melanezya ve Güneydoğu Asya'da önceden tanımlanan atalara ait kaynaklara ek olarak, Çin'in kuzey kıyılarının da Amerikalıların gen havuzuna katkıda bulunduğunu gözler önüne serdik.'

Çalışma, aynı zamanda, 19 bin 500 yıl önce, iyileşen iklim nedeniyle popülasyonlarda hızlı bir artış görülen başka bir göçmen olayının ortaya çıkarılmasına da yol açtı.

Zira elde dilen sonuçlar iki göç olayını ortaya çıkardı. İlki, 19 bin 500 ila 26 bin yıl önce, buz tabakası örtüsünün en yüksek olduğu ve kuzey Çin'deki iklim koşullarının muhtemelen yaşanmaz olduğu dönemde gerçekleşti.

İkincisi ise erime döneminde, 19 bin ila 11 bin 500 yıl önce meydana geldi.

Bu ikinci göç sırasında bilim insanları, Amerikalılar ve Japon halkı, özellikle de yerli Ainu halkı arasında şaşırtıcı bir genetik bağlantı buldular.

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Erime döneminde, bir alt grup, kuzey kıyı Çin'inden Japonya'ya doğru kollara ayrıldı ve Japon halkına katkıda bulundu.

Araştırmacılar bu dönemde artan insan nüfusunun göçleri tetiklemiş olabileceğini belirtiyor.

Keşif, Çin, Japonya ve Amerika'nın Paleolitik halkları arasındaki arkeolojik benzerlikleri açıklamaya yardımcı oluyor.