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Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor... Ünlü model Irina Shayk'a tepki yağdı

#Ukrayna Savaşı#Irina Shayk#Rusya
Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor... Ünlü model Irina Shayka tepki yağdı

Rus süper model Irina Shayk, Instagram'da yaptığı paylaşım sonrası 'Putin'in savaşını desteklemekle' suçlandı. İŞte ünlü modelin tartışmalara neden olan paylaşımı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Sıcak çatışma başlamadan haftalar önce, Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken sosyal medyada üzerinde 'Z' harfi bulunan birçok Rus tankının ve zırhlısının görüntüsü dolaşmaya başladı.

Rus ordusunun 'dost' güçleri düşmandan ayırmak için attığı bu adım sonrası 'Z' harfi kısa bir sürede savaşın ve Rus ideolojisinin sembolü haline geldi.

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Rus süper model Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaştı ve paylaşımına 'Rusianzz on Wednesday...' (Çarşamba günleri Ruslar...) notunu düştü.

Shayk'ın Russians olan kelimenin sonundaki s harfini z ile değiştirmesi 'Putin'in savaşını destekliyor' suçlamasını beraberinde getirdi.

Daha önce kapağında Putin olen bir kitap ile poz veren ve bu fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Shayk'a tepki yaptı.

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Bu durumu hatırlatan Ukraynalı gazeteci Maria Romanenko, sponsorlara Rus model ile anlaşmalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Hikaye 24 saat sonra otomatik olarak silinirken Shayk'tan konu ile ilgili bir açıklama ise gelmedi.

ANLAMI HAFTALAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

'Z' harfi ilk ortaya çıktığında birçok kişi bunun piyadeleri tanımlamanın bir yolu olabileceğini düşündü.

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Daha sonra birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye başlandı.

Kimileri ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, ‘V’ harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

Kimileri işi daha ileri götürerek Rusya'nın bir numaralı hedefinin Zelenski olduğu bu nedenle de tanklara 'Z' harfi yazıldığını söylemişti.

Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor... Ünlü model Irina Shayka tepki yağdı

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Sosyal medyada yayılan ve haber sitelerine bile konu olan teoriler bununla da sınırlı kalmadı. Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz dönemde bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre ‘Z’ harfi ‘Zafer', ‘V’ harfi ise ‘Görev tamamlanacak’ anlamını taşıyor.

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İNGİLİZ BASINI: 'YENİ GAMALI HAÇ OLABİLİR Mİ'

Bağımsız araştırmacı ve düşünce kuruluşu Wilson Center'ın eski üyesi Kamil Galeev, "Yetkililer, Ukrayna işgalinde halk desteği elde etmek için böyle bir propaganda kampanyası başlattılar. Sadece birkaç gün önce icat edilen bu sembol, yeni Rus ideolojisinin ve ulusal kimliğinin sembolü haline geldi." dedi.

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İngiliz Telegraph Gazetesi "Z bizim için sadece bir harf olabilir ancak Rusya bunu Savaşının amblemine dönüştürmüş durumda" dedi ve çokça tartışılacak bir soru sordu: "Rusya'nın 'Z'si bir sonraki gamalı haç olabilir mi?"

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#Ukrayna Savaşı#Irina Shayk#Rusya

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