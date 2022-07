Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor... Ünlü model Irina Shayk'a tepki yağdı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Sıcak çatışma başlamadan haftalar önce, Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken sosyal medyada üzerinde 'Z' harfi bulunan birçok Rus tankının ve zırhlısının görüntüsü dolaşmaya başladı.

Rus ordusunun 'dost' güçleri düşmandan ayırmak için attığı bu adım sonrası 'Z' harfi kısa bir sürede savaşın ve Rus ideolojisinin sembolü haline geldi.

Rus süper model Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaştı ve paylaşımına 'Rusianzz on Wednesday...' (Çarşamba günleri Ruslar...) notunu düştü.

Shayk'ın Russians olan kelimenin sonundaki s harfini z ile değiştirmesi 'Putin'in savaşını destekliyor' suçlamasını beraberinde getirdi.

Daha önce kapağında Putin olen bir kitap ile poz veren ve bu fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden yayınlayan Shayk'a tepki yaptı.

Irina Shayk—world-famous model from Russia who’s recently worked for @Beyonce, Jean Paul Gaultier, @Burberry, &others—posted a weird cryptic story on Instagram with the word “Russianzz”. I really hope these brands reconsider working with her when Russia uses Z to kill Ukrainians. pic.twitter.com/Hv3HbKVx39