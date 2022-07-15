Zelenski'nin çağrısı yanıt buldu... AB'den flaş Rusya açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan beri binlerce hayata mal oldu.

Topraklarının yüzde 20'den fazlası Rus işgali altında olan Ukrayna ise Donbas için direnmeye devam ediyor.

Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı silah yardımı Ukrayna ordusunun direncini artırırken AB ve ABD bir dizi yaptırımlar ile Moskova'ya diz çöktürmeye çalışıyor.

ZELENSKİ'NİN 'EN KISA SÜREDE ADIM ATIN' ÇAĞRISI YANIT BULDU

Savaşın ilk gününden beri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha fazla silah yardımı ve yaptırım için çağrıda bulunuyor.

Son olarak AB'nin yeni yaptırım paketini en kısa sürede onaylaması gerektiğini belirten Zelenski, 'Rusya, savaş ve agresif Avrupa karşıtı politikası nedeniyle artan baskıyı hissetmeli' demişti.

Rus altınlarını içeren bu paketin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini belirten Zelenski hedefine ulaştı.

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Altın, Rusya'nın enerjiden sonra en önemli ikinci ihracat ürünü konumunda. Rusya, 2021 yılında yaklaşık 331 bin ton ile Çin'den sonra en çok altın üreten ikinci ülke konumunda bulunuyordu.

Yeni yaptırım paketinin bir parçası olarak Rus altınlarına yaptırım uygulamayı düşünen AB'den beklenen adım geldi.

Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Maros Sefcoviç Prag'da yaptığı açıklamada, AB'nin Rus altınına yönelik bir yaptırım rejimi uygulayabilmenin yollarını araştıracağını söyledi.

İLK YAPTIRIMI BIDEN AÇIKLAMIŞTI

Son olarak ABD Başkanı Biden kritik G7 zirvesi öncesi Rusya'ya yönelik yeni yaptırımı açıklamıştı.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada savaş nedeniyle Rusya'dan altın ithalatının yasaklanacağını duyurmuştu.

Moskova, geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.