Son dakika! Yunanistan’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor! Atina-Selanik yolu trafiğe kapatıldı

Yunanistan'da ülke çapında yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor. Cuma günü rüzgarın 6-8 şiddetinde esmeye başlaması, yangın söndürme çalışmaşlarını olumsuz etkiliyor.

Başkent Atina'nın kuzey semtlerinde, yangın nedeniyle birçok sayfiye yeri boşaltıldı. Alevlerin sardığı Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, özellikle bugünden itibaren esmeye başlayan şiddetli rüzgarların yangın söndürme operasyonlarını daha da zorlaştıracağını söyledi. Miçotakis, halka son derece dikkatli ve soğukkanlı olunması çağrısı yaptı.

Yangın bölgelerine yakın yerleşim merkezlerine cep telefonlarından 112 no'lu çağrılarla yapılan acil duyurular sayesinde insanlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Atina'nın kuzeyindeki Malakasa Göçmen Kampı'ndaki 2 bin göçmen otobüslerle tahliye edildi.

Yunanistan'ın orta kesimindeki, Evia adasında da yangın devam ediyor. Adanın kuzeyinde çıkan yangın kısa sürede batıdan doğuya yöneldi ve 100 bin dönüm ormanlık alanı küle çevirdi.

Liman müdürlüğüne bağlı sahil koruma botları 631 kişiyi sahilden alarak güvenli yerlere sevk etti. Park yerlerinde yüzlerce aracın benzin depolarının patlamaları sonucunda büyük hasar gördükleri belirtiliyor.

Yunanistan’da, içerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimlerinde dün kontrol altına alınan orman yangınları yeniden alevlenirken, Eğriboz Yarımadası ve Mora Yarımadası'nda 3 gündür süren yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Atina’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Varipombi bölgesinde dün öğleden sonra yeniden alevlenen ve gece boyu devam ederek geniş bir alana yayılan yangın sebebiyle çok sayıda yerleşim birimi boşaltılırken, Malakasa’da bir göçmen kampının tahliye edildiği, İppokratios Politia, Kapandriti ve Afidnes’de alevlerin evlere kadar ulaştığı aktarıldı.

Attika’da önemli sanayi bölgelerinden sayılan Varipombi ve çevresinde alevlerin ulaştığı çok sayıda fabrika ve iş yerinin de hasar gördüğü ifade edildi.

Art arda şiddetli patlamaların meydana geldiği yangın bölgesinde enerji hatlarındaki hasar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren İppokraties Politia, Ayos Stefanos, Polidendri, Tatoi, ve Krioneri yerleşim birimlerinin bazı bölümlerine elektrik verilemediği bildirildi.

Öte yandan, Eğriboz Adası’nda 3 gündür süren orman yangınını havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin ulaştığı yarımadanın doğu kesimindeki Agia Anna, Frangaki ve Psaropulu plajlarında mahsur kalan 631 tatilcinin tekne ve botlarla tahliye edildiği aktarıldı.

Mantudi Belediye Başkanı Yorgos Çapurniotis, özel Yunan Mega televizyonuna yaptığı açıklamada, Eğriboz’da yangında şu ana kadar en az 300 ev ve 200 bin dönümlük ormanlık arazinin kül olduğunu belirterek, acil yardım çağrısında bulundu.

Mora Yarımadası’ndaki İlia ve Lakonia bölgeleri ile Orta Yunanistan’da yer alan Fokida’da yeniden alevlenen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiği bildirildi.

İlia Eyaleti Başkan Yardımcısı Vasilis Yannopulos, Lala bölgesindeki yangının rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, Pirgos ilinde kontrol altına alınan yangınların da yeniden alevlendiğini söyledi.

Fokida ilinde ormanlık alanda çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine, bölgedeki 4 köy kiliselerin kampanaları (çanları) çalınarak tahliye edildi.

Fokida Eyalet Başkan Yardımcısı Yorgos Delmuzos, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar sebebiyle yangının kontrolden çıkarak Ayos Spiridon sahiline doğru ilerlediğini, Elea ve Kallithea yerleşim birimlerinde alevlerin ulaştığı bazı evlerin yandığını aktardı.

Yunan itfaiye birimlerinin büyük bir çoğunluğu Atina yöresindeki yangınları söndürmeye devam ederken, Avrupa Birliği'nden talep edilen yardımlara bugüne kadar İsveç, Fransa, Kıbrıs, Romanya, Rusya ve İsviçre'den gelen itfaiye uçakları ile helikopterlerin gönderilmesiyle karşılık verildi.

Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan 11 kişi hastaneye sevk edildi. 5 itfaiyeci ise solunum cihazlarına bağlandı.

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