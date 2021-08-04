Dünyanın en büyük lastik mezarlığında yangın! Uzaydan bile görünüyor

Dünyanın dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor...

Bu sefer adres Kuveyt. Milyonlarca lastiğe ev sahipliği yapan tesiste yangın çıktı. Lastik mezarlığındaki yangın zehirli siyah dumanların da çevreyi kaplamasına neden oldu.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Perşembe günü paylaşıldığından bu yana 2,6 milyondan fazla kez izlenen videoda kalın, siyah bir dumanın havaya yükseldiği görülüyor.

Çevrecilere göre, atık lastiklerin çölde biriktirilmesi, uzun zamandır devam eden büyük bir çevre problemi.

Zira geçen yıl çıkan yangın tesisin 25 bin metrekarelik kısmının küle dönmesine ve bir milyon lastiğin yanması ile sonuçlanmıştı.

Bölgede daha önce de sık sık benzer yangın vakaları yaşanmış ancak tüm girişimlere rağmen kalıcı bir önlem alınmamıştı.

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