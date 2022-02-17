Son dakika... Yarasalarda 3 yeni koronavirüs bulundu

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2 yılı aşkın süredir koronavirüsün pençesinde olan dünya virüse 5 milyonun üzerinde kurban verdi.

Son dönemde varyantları ile gündemden düşmeyen virüsün tam olarak nereden ve nasıl ortaya çıktığını hala çözememişken oldukça korkutucu bir haber geldi.

Ulusal Laos Üniversitesi ve Institut Pasteur du Laos ile Paris Üniversitesi'nden araştırmacılar SARS-CoV-2'ye benzer üç yeni koronavirüs keşfetti.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, kuzey Laos'ta yarasalarda keşfedilen BANAL-103, BANAL-236 ve BANAL-52 adlı yeni virüsler 2019'da küresel pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2 ile genomik benzerlikler taşıyor.

Çalışma, yeni koronavirüslerin virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan başak proteininin anahtar alanında belirli benzerlikler gösterdiğine dikkat çekiyor.

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Bu benzerliğin söz konusu virüslerin potansiyel olarak insan sağlığını tehdit etmesi anlamına geldiğini belirten uzmanlar kesin sonuca varmadan önce daha fazla çalışama yapılması gerektiğinin ise altını çiziyor.

Institut Pasteur'deki Patojen Keşfi laboratuvarı başkanı Marc Eloit yarasa hayvan rezervuarında keşfedilen bu virüslerin varlığının, SARS-CoV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uçsuz bucaksız karstik dağlık bölgelerde yaşayan yarasalardan kaynaklanabileceği teorisini desteklediğini belirtti.

Öte yandan Omicron'un Covid aşılarını ve bağışıklığı geçmede Delta'dan 10 kat daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Avustralyalı uzmanlar son varyantı Aralık ayı ortasında incelediler ve varyantın aşılardan kaçınma konusunda ne kadar usta olduğunu belirlediler.

Söz konusu araştırmaya göre, Delta varyantı, antikorlardan kaçmada Wuhan'da bulunan orijinal virüsten yüzde 60 daha iyi.

Wuhan suşu ile kıyaslandığında Omicron 16.5 kat daha güçlü bir yapıda olduğu belirlendi.

Başka bir deyişle Omicron bir önceki varyant Delta'ya kıyasla bağışıklığı bypass etmekte 10 kat daha etkili.