İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyor

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve milyonlarca cana mal olan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele son sürat devam ediyor.

Kovid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Aşılar enfeksiyon riskini ciddi oranda azaltırken kişini virüs kapmasına rağmen hastalığı hafif atlatmasında kilit rol oynuyor.

Koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilerin bir kısmı ise uzun kovid adı verilen semptomlarla boğuşuyor.

Uzun Kovid'i mercek altına alan İngiliz bilim insanları tabiri caizse umutları yeşerten bir sonuca ulaştı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 'uzun kovid'in tam aşılılarda daha az yaygın olduğunu açıkladı.

UKHSA, aşının uzun süreli Covid semptomlarına karşı etkilerini karşılaştırmak için 15 çalışmayı gözden geçirdi ve bir veya iki doz aşı olanların aşılanmamış kişilere kıyasla enfeksiyondan sonra bu tür semptomları geliştirme olasılığının daha düşük olduğu sonucuna ulaştı.

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Halihazırda iki doz Pfizer, AstraZeneca, Moderna veya tek doz J&J aşısı olan Kovid pozitif kişilerin 28 günden uzun süren uzun süreli Kovid semptomları geliştirme olasılığı, bir doz alan veya aşılanmamış kişilerin yaklaşık yarısı kadar olduğu açıklandı.

İngiliz araştırmacılar, 60 yaşın üzerindekilerin, genç yetişkinlere kıyasla bir enfeksiyonun ardından kalıcı semptomlara karşı daha yüksek koruma seviyelerine sahip olduğunun da altını çizdi.

Öte yandan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Kasım ayında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında 100 milyon kadar insan uzun Kovid’li.

Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor.

BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor.

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Uzun süreli Kovid belirtileri vakalar arasında değişiklik gösteriyor, ancak öncelikli semptomlar yorgunluk, beyin sisi, kas veya eklem ağrısı, nefes darlığı, uyku güçlüğü ve depresyon veya kaygıdan oluşuyor.