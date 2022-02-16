İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı 3600 ek göstergede önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı! 3600 ek göstergede önemli gelişme#Vedat Bilgin
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Gizli operasyon ortaya çıktı Bilgisayarları kırın talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gittiGizli operasyon ortaya çıktı! 'Bilgisayarları kırın' talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gitti#ABD
Aşının bir faydası daha ortaya çıktıAşının bir faydası daha ortaya çıktı!#Uzun Kovid
İçişleri Bakanı Soyludan önemli açıklamalarİçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar#İçişleri Bakanı
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miamide şaşırtan teklif‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miami'de şaşırtan teklif!#Arda Turan
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda 'uzun kovid' daha az görülüyor

#Uzun Kovid#Koronavirüs#İngiltere
İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda uzun kovid daha az görülüyor

İngiltere'de araştırma uzun Kovid için umutları yeşerten bir sonuca ulaştı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 'uzun kovid'in tam aşılılarda daha az yaygın olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve milyonlarca cana mal olan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele son sürat devam ediyor.

Kovid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silah ise aşılar. Aşılar enfeksiyon riskini ciddi oranda azaltırken kişini virüs kapmasına rağmen hastalığı hafif atlatmasında kilit rol oynuyor.

Koronavirüse yakalanıp iyileşen kişilerin bir kısmı ise uzun kovid adı verilen semptomlarla boğuşuyor.

Uzun Kovid'i mercek altına alan İngiliz bilim insanları tabiri caizse umutları yeşerten bir sonuca ulaştı.

Gözden Kaçmasın

Hollandada Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubattan itibaren kaldırılıyorHollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 25 Şubat'tan itibaren kaldırılıyorHaberi görüntüle

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 'uzun kovid'in tam aşılılarda daha az yaygın olduğunu açıkladı.

UKHSA, aşının uzun süreli Covid semptomlarına karşı etkilerini karşılaştırmak için 15 çalışmayı gözden geçirdi ve bir veya iki doz aşı olanların aşılanmamış kişilere kıyasla enfeksiyondan sonra bu tür semptomları geliştirme olasılığının daha düşük olduğu sonucuna ulaştı.

Haberin Devamı

Halihazırda iki doz Pfizer, AstraZeneca, Moderna veya tek doz J&J aşısı olan Kovid pozitif kişilerin 28 günden uzun süren uzun süreli Kovid semptomları geliştirme olasılığı, bir doz alan veya aşılanmamış kişilerin yaklaşık yarısı kadar olduğu açıklandı.

İngiliz araştırmacılar, 60 yaşın üzerindekilerin, genç yetişkinlere kıyasla bir enfeksiyonun ardından kalıcı semptomlara karşı daha yüksek koruma seviyelerine sahip olduğunun da altını çizdi.

İngiltere açıkladı: Tam aşılılarda uzun kovid daha az görülüyor

DÜNYADA 100 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

Öte yandan Michigan Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Kasım ayında yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapında 100 milyon kadar insan uzun Kovid’li.

Mayo Clinic'e göre uzun Kovid teşhisi bir Kovid -19 enfeksiyonunun etkilerinin dört haftadan fazla sürmesi halinde konuyor.

Gözden Kaçmasın

Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!Haberi görüntüle

BELİRTİLER DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Yaşlı insanlar ve ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılığı en yüksek olsa da, birçok genç ve sağlıklı insan da ilk Kovid-19 teşhisinden sonra haftalar hatta aylar boyunca kendilerini iyi hissetmediklerini bildiriyor.

Haberin Devamı

Uzun süreli Kovid belirtileri vakalar arasında değişiklik gösteriyor, ancak öncelikli semptomlar yorgunluk, beyin sisi, kas veya eklem ağrısı, nefes darlığı, uyku güçlüğü ve depresyon veya kaygıdan oluşuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzun Kovid#Koronavirüs#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme