Son dakika... Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler: Operasyon Z!

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna - Rusya sınırında. Ülkenin doğusunda Rus yanlısı milisler ile çatışan Kiev olası bir Rus işgaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

Savaşı önlemek için diplomatik çabalar devam ediyor. Tabiri caizse bu konuda zamana karşı yarış veriliyor. Zira sınırdan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

Gözden Kaçmasın Son dakika... Ukrayna zirvesi için Putin ve Biden prensipte anlaştı Haberi görüntüle

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir askeri kaynak İngiliz The Sun gazetesine şunları söyledi: 'Bu, son hazırlıkların tamamlandığını gösteriyor.'

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PİLOTLAR BÖYLE AYIRT EDECEK

Aynı kişi açıklamasında olası bir işgalde Rus uçaklarının hava hakimiyetine sahip olacağı ve bu işaretleme ile kendi birlikleri ile Ukrayna kuvvetlerini ayırt edebileceklerinin altını çizdi.

Ukrayna ve Rus ordusunun benzer askeri araçlara sahip olduğuna dikkat çeken askeri kaynak, Rusya'nın bu adım ile dost ateşinde verilecek kayıpları minimuma indirmeye çalıştığını belirtti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN Rus komutanlara Ukrayna'ya saldırı talimatı verildiğine ilişkin bir Haber yayınladı.

CNN haberini iki ABD'li yetkili ve söz konusu istihbarat hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdı.

Habere göre; taktik komutanlar ve istihbaratçılara verilen emre ilişkin istihbarat, ABD'nin muhtemel bir işgal için Rusya tarafından yapılan hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığına dair izlediği birkaç göstergeden biri. Bu göstergeler arasında yer alan elektronik iletişimin kesilmesi ve siber saldırılar ise henüz gözlemlenmiş değil.

CNN'e konuşan kaynaklar, talimatların her zaman geri çekilebileceğini ya da bunların ABD ve müttefiklerini yanıltmak için yanlış bilgi olabileceği uyarısında bulundu.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de "Putin'in işgal emri verdiği" iddiasını sayfalarına taşıdı.

ABD'nin edindiği istihbarata göre; geçen hafta Kremlin Yönetimi, Rus birliklerine Ukrayna'yı işgal için ilerleme talimatı verdi.

NYT'ın Amerikalılara yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Biden'ı "Putin taarruz kararı verdi" yolunda açıklama yapmaya iten şeyin de bu istihbarat olduğu bilgisi yer aldı.

Amerikalı yetkililerin söz konusu istihbarata ilişkin detay vermekten kaçındığı belirtilirken, ABD Yönetimi'ne Rusya'nın askeri planlarına yönelik son aylarda elde ettikleri istihbarata çok güvendiklerini söyledikleri de aktarıldı.

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Öte yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden arasında bir zirve düzenlemeyi taraflara teklif etti ve taraflar söz konusu teklifi prensipte kabul etti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen söz konusu zirvenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme koşulunda gerçekleşebileceği ifade edildi.

Görüşmeler, Avrupa'da uzun yıllardır görülen en büyük güvenlik krizi konusunda bir çözüm yaratabilir.

ABD'li yetkililer Rusya'nın Kiev'i işgal etmeye hazır olduğunu söylerken, bu iddia Moskova yönetimi tarafından reddediliyor.

Yaşanan gerilime dair Pazar günü de diplomatik görüşmeler sürdü. Macron ile Putin Pazar günü Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliği üzerine bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, daha sonra Macron ile Biden arasında yapılan 15 dakikalık görüşmenin ardından Rus ve Fransız liderlerin ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptığını bildirdi. Putin ve Macron arasındaki iki görüşme toplamda 3 saat sürdü.

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Fransa tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Biden ve Putin arasında bir zirve yapılmasını önerdiği ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi koşuluyla yapılan önerinin kabul edildiği belirtildi.

Zirveye ait ayrıntılar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında Perşembe günü yapılacak görüşmede ele alınacak.

Beyaz Saray, diplomasiye her zaman açık olduklarını ancak Rusya'nın savaşı tercih etmesi durumunda da hızlı ve ciddi yanıtlar vereceklerini söyledi. Açıklamada ayrıca, şu anda Rusya'nın, çok yakında Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı saldırı yapmak üzere hazırlıklara devam ediyor gibi göründüğü de aktarıldı.

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Fransa ayrıca Putin'in "diplomatik çözüme öncelik vermeyi kabul ettiğini" ve Ukrayna'nın doğusunda ateşkesi korumak üzere çaba sarf edeceğini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Donbas'ta artan çatışmalardan Ukraynalı askerler sorumlu tutuldu. Ukrayna ise Moskova'nın müdahale için bahane yaratmayı amaçlayan bir provokasyon kampanyası yürüttüğünü söyleyerek bunu reddetti.