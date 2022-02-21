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Altının kaderini belirleyecek! Sert düşüşler görebiliriz

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebiliriz
Şenay ZEREN

ABD-Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimde diplomasinin öne çıkması havayı biraz yumuşatırken; piyasaların gözü sıcak bölgede… Bu bölgede anlaşmanın sağlanması halinde altın fiyatlarında sert gerileme yaşanması beklenirken; sıcak savaş çıkması halinde ise piyasalarda tüm dengeler değişebilir. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve altın fiyatlarındaki olası senaryoları hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

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Küresel piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri kuşkusuz ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde yaşanan gerginlik… Burada tansiyon artıp azalırken, piyasalar da yaşanan sıcak gelişmelere tepkisiz kalmıyor. Haber akışlarına ilk tepki veren yatırım araçlarından biri de, yatırımcıların güvenli limanı ‘altın’… Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde, yaşanan jeopolitik gerginliğin etkisiyle 1908 dolar seviyesine kadar tırmanırken; böylelikle 3 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Uzmanlar, yatırım araçlarının seyrine bakıldığında küresel piyasalarda 'savaş fiyatlaması' olmadığı, ancak bir gerginliğin olduğu görüşünde birleşirken; genel beklenti ise, kritik bölgede bir sıcak savaşın olma ihtimalinin düşük olduğu yönünde... Düşük ihtimal de olsa, sıcak savaşın çıkması halinde piyasalarda tüm dengelerin değişmesi beklenebilir.

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FED TOPLANTISI YAKLAŞIYOR

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı yaklaşıyor. 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantıdan faiz artırım kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılırken; piyasaların, 40 yılın zirvesini yenileyen ABD ocak ayı enflasyon verisi sonrası faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. 2022 yılı içinde Fed’den gelecek faiz artırım sayısının 7 olabileceği konuşulurken; Fed’in faiz artırımlarına başlamasının ardından 8,8 trilyon dolar bilançosunda küçültmeye başlaması beklentiler dahilindeki yerini koruyor.

ONS ALTIN 8 AYIN ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Ons altın fiyatı gün içerisinde 1908 dolar seviyesine kadar yükselerek 8 ayın en yüksek seviyesini yenilerken; gün içerisinde en düşük ise, 1887 doları gördü. Altının ons fiyatı saat 12:44 itibarıyla yüzde 0,11 oranında düşüşle 1894 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebiliriz

Ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, 840 liranın üzerini görerek 2 ayın zirvesini yeniledi. Altının gram fiyatı; gün içerisinde en düşük 825,14 lira seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında düşüşle 830,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1363 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 608 liradan satılıyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 832 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 827 lira seviyesinden başlamıştı.

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Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebiliriz

SERT DÜŞÜŞLER GÖREBİLİRİZ
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebiliriz

Piyasalarda son haftalarda ana gündem Ukrayna gelişmeleri. Konuya yönelik son günlerde bir pozitif bir negatif açıklama gelirken bu durum piyasalarda dalgalanma yaratıyor. Son gelişmelere baktığımızda Putin ve Biden’in bir görüşme yapacağı açıklandı. Bu görüşmede Ukrayna’nın doğusunda bir ateşkes ihtimali konuşulacak. Benim görüşüm ilk günden bu yana bir savaşın olmayacağı ve konunun müzakere ile çözüme kavuşacağı yönünde. Tabii bu konu bir anda ortadan kalkmayacaktır.

Rusya-Ukrayna gerginliği 2014’ten bu yana devam eden bir olay. Muhtemelen gelecek yıllarda da dönem dönem piyasaların ana gündemi olacaktır. Fakat en azından ateşkes kararı çıkarsa bir süreliğine piyasalar nefes alacaktır.

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Ons altın bu riskler neticesinde 1900 dolar üzerini gördü; ardından bir miktar geri çekildi. Ateşkes sağlanırsa sert düşüşler görebiliriz. Aksi durumda yükselişler kademeli şekilde sürecektir. Bizim görüşümüz ateşkesin sağlanması ve ons altında bu kapsamda aşağı yönde düzeltme olması yönünde. Tabii bu gelişmelere ek olarak, Fed politikalarını da unutmamak gerekir. Mart ayı ile birlikte Fed faiz artırımlarına başlayacak ve bilanço daraltacak. Ukrayna’da artan gerginliğe rağmen ABD 10 yıllık faizleri yüzde 2.06’yı gördükten sonra sınırlı bir geri çekilme yaşamıştı. Faizlerdeki fiyatlama gerginliğin artmayacağına yönelik bir sinyal niteliğinde.

İşin teknik boyutuna baktığımızda 1878 seviyesini önemli görüyorum. Bu seviye altında bir fiyatlama gelirse baskı derinleşecektir.

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GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ORTADAN KALKMADI
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Altının kaderini belirleyecek Sert düşüşler görebiliriz

Jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler bir şekilde masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla, güvenli liman talebinin tam olarak ortadan kalkmadığını görüyoruz. Avrupa'da bir çatışma olasılığı endişesi, daha sonra ise diplomatik sürece daha çok inanılması fiyatların önce çıkmasına, sonra düşmesine neden oldu. Ukrayna'nın herhangi bir Rus işgalinin potansiyel olarak başkent Kiev'in ötesinde birden fazla şehri hedef alacağına dair ABD tarafından yapılan açıklamalar, artı olarak Biden'ın Putin'le herhangi bir askeri operasyon olmayacağı prensibine göre görüşebileceği gibi birbirinden farklı gelişmeler var.

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Finansal hizmetler güven endeksi arttıFinansal hizmetler güven endeksi arttıHaberi görüntüle

Dolayısıyla, bir şekilde operasyon beklentisi canlı kalıyor. Ancak piyasa major konu olan merkez bankalarını dikkate almaya normalde daha meyilli. Fed'in faizleri hızlı bir şekilde artırabileceğine dair analizler artıyor. Mart toplantısına kadar olan süreç yakınlaşıyor ve izleniyor. Temel mantık aslen halen sıkılaşma stratejisi ve tahvil getirileri...

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