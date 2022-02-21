Yabancı turist sayısı ocak ayında yüzde 151 arttı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye`ye gelen yabancı turist sayısı Ocak`ta yıllık yüzde 151,41 oranında arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,41 oranında bir artış göstererek 1 milyon 281 bin 666 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin 2 bin 189'u ( yüzde 0.17 ) günübirlikçi oldu.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

İstanbul'da yüzde 61,76 artışla 791 bin 578 turist geldi. Edirne'ye yüzde 11,55 artışla 148 bin 16 turist ve Antalya'ya yüzde 9,19 artışla 117 bin 801 turist giriş yaptı.

Haberin Devamı

4. sırada yer alan Artvin'e yabancı ziyaretçi girişinde yüzde 2,98 artış yaşanarak 38 bin 224 olurken, yüzde 2,41 turist artışı yaşayan Şırnak'a toplam giriş 30 bin 951 oldu.

EN ÇOK RUSYA'DAN GİRİŞ YAPILDI

2022 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada Rusya yer aldı. Toplam 134 bin 215 kişi giriş yaptı yaklaşık yüzde 10'dan fazla ziyaretçi anlamına geliyor.

İkinci sırada yer alan Bulgaristan'dan yüzde 8,58 artışla 109 bin 971 kişi ve yüzde 8,35 artışla İran'dan 106 bin 957 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

Almanya'dan Türkiye'ye 102 bin 572 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşirken, Irak'tan 52 bin 24 kişi geldi.