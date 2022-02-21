Son Dakika: Meikayla Moore için kabus gibi maç! ABD - Yeni Zelanda mücadelesinde kendi kalesine 3 gol attı...

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Yeni Zelanda forması giyen savunma oyuncusu Meikayla Moore, SheBelieves Cup'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan karşılaşmada kendi kalesine attığı 3 golle turnuvaya damga vurdu.

Dignity Health Sports Park'da oynanan karşılaşmada kariyerinin en talihsiz anlarını yaşayan Meikayla Moore, ilk 36 dakikada kendi kalesine 3 gol birden gönderdi. 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla 5., 6. ve 36. dakikalarda kendi filelerini sarstı.

OYUNDAN ALINDI VE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Arka arkaya yaptığı hatalarla 36 dakikada kendi kalesine 3 gol birden atan ve bunun neticesinde büyük hayalkırıklığı yaşayan Meikayla Moore, hocası Jitka Klimkova tarafından 40. dakikada oyundan alınarak yerini Rebekah Stott'a bıraktı.

Kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Yeni Zelandalı oyuncuyu takım arkadaşları teselli etti.

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KENDİ KALESİNE PERFECT HAT-TRICK YAPTI

Amerika Birleşik Devletleri karşısında kabus gibi bir 40 dakika yaşayan Yeni Zelandalı Meikayla Moore, kendi kalesine perfect hat-trick yaptı.

Kendi kalesine attığı ilk golü sağ ayağıyla, ikinci golü kafasıyla ve üçüncü golü ise sol ayağıyla kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, talihsiz bir şekilde kendi kalesine perfect hat-trick yapmış oldu.

Meikayla Moore kulüp kariyerine 2020 yılında transfer olduğu Liverpool'da devam ediyor.

ABD 5-0 YENİ ZELANDA MAÇININ ÖZETİ VE MEIKAYLA MOORE'UN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLER