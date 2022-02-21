Kripto paralarda kritik hafta! Gözler ABD’de olacak...

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Kripto para piyasalarında bu hafta gözler ABD'de olacak. ABD Başkanı Biden'ın bu hafta hükümet genelindeki kurumları, kripto para birimleri ve bir merkez bankası dijital para birimini (CBDC) incelemeye ve dijital varlıkları düzenlemek için hükümet çapında bir strateji geliştirmeye yönlendiren bir kararname çıkarması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre gelecek direktif ile bir CBDC çalışması yapılacak ve Hazine, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları da dahil olmak üzere bir dizi kurumdan paranın geleceği hakkında bir rapor hazırlanması istenecek. Öte yandan, Bilim ve Teknoloji Ofisi Politikası Direktörü, bir CBDC sistemini desteklemek için nelerin gerekli olabileceğine dair teknik bir değerlendirme yapacak.

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BRAİNARD: İSTİKRARIN ARTIRILMASINDA ROL OYNAYABİLİR

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Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, stablecoin ve kripto para kullanımının arttığı, başka ülkelerin kendi merkez bankası dijital paralarını (CBDC) çıkardıkları bir ortamda Fed'in kendi dijital parasını çıkarmasının finansal piyasalarda istikrarı artırıcı bir rol oynayabileceğini söyledi.

Brainard, "Aralarında Fed'in de olduğu politika yapıcıların, ödeme sistemlerinin geleceği için plan yapmaları ve yeni teknolojilerin potansiyel faydalarını gündeme getirmek için bir dizi olası seçeneği değerlendirmeleri gerekli. Bir ABD CDBC, dünya genelinde dolar kullanan insanların dijital finansal sistemde işlem ve iş yapmak için ABD parasının gücüne ve güvenliğine bel bağlamaya devam etmelerini sağlamak için potansiyel bir yol olabilir" dedi.

Merkez bankalarının dijital para çıkarmaları taraftarlığı ile bilinen Brainard, "Yeni kripto varlık biçimlerinin ve dijital paranın Fed'in finansal istikrarı, güvenli ve etkin bir ödeme sistemini, hane halkı ve işletmelerin güvenli merkez bankası parasına erişimlerini, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını sağlama sorumluluklarını nasıl etkileyebileceğinin değerlendirilmesi önemli" diye konuştu.

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FBI YENİ BİRİM KURDU

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto sömürüsünü ele almak için yeni bir birim hayata geçirdi. Yeni ekip, 'kripto para birimlerinin cezai kötüye kullanımı' ile mücadele etmek için Adalet Bakanlığı Ulusal Kripto Para Birimi İcra Ekibi (DOJ) ile birlikte çalışacak. Oluşturulan yeni birim deneyimli bir bilgisayar suçları savcısı tarafından yönetilecek.

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RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ TAKİP EDİLECEK

Kripto para piyasalarının yakından takip ettiği bir diğer cephe ise tüm dünyanın yaşanan gelişmeleri merakla izlediği Rusya-Ukrayna gerilimi. Tansiyonu yükselten açıklamalar geldikçe kripto para birimleri de değer kaybediyor.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin yeni haftaya kritik seviyenin altında başladı. Rusya ve Ukrayna geriliminde yaşana gelişmeler ile kayıpları hızlanan Bitcoin, son bir haftada yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Bitcoin saat 8 itibarıyla 39 bin 178 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum da son dönemde yaşadığı kayıplarla 3 bin dolar sınırının altına çekildi. Kripto para aynı saatte 2 bin 727 dolar seviyesinde bulunuyor.