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Son dakika... Ukrayna sınırındaki kriz çatışmaya dönüşür mü? Ünlü analistten ezber bozan sözler

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika... Ukrayna sınırındaki kriz çatışmaya dönüşür mü Ünlü analistten ezber bozan sözler
İlker Kocaş

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Zira bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Rusya analisti Dr Mark Galeotti, Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

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ABD'li yetkililerin müttefiklerini Rusya'dan gelen 'çok gerçek' bir 'tehdit' konusunda uyarmalarıyla, Doğu Avrupa için savaş korkusu bir kez daha belirdi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter'ın Rusya ile 'kazara' bir savaş olasılığının hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu açıklaması  olası bir bölgesel çatışmanın bir Avrupa hatta bir dünya savaşına dönüşüp dönüşemeyeceği sorularının sorulmasına neden oldu.

Ukrayna'nın Rusya'nın sınıra 100 bin asker yığdığını açıklaması ve İngiliz basınının ise Londra'nın Ukrayna'ya birlik göndermeye hazırlandığını sayfalarına taşıması sonrası dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında.

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Bölgedeki son gelişmeleri Hurriyet.com.tr için değerlendiren Rusya analisti Dr Mark Galeotti, 'Rusya'nın bir saldırı planlaması içinde olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir planları varsa bile bu bir işgal planından ziyade Ukrayna'nın askeri yeteneklerine sembolik bir darbe indirmekle sınırlı olacaktır' dedi.

OLASI BİR ÇATIŞMADA MASADA 'NAZİ PLANI' VAR

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Daha önce Kırım krizinde yaptığı analizler ile adını duyuran Galeotti, Kremlin'in Ukrayna'ya saldırması durumunda İkinci Dünya Savaşı'nda NAZİ Almanya'sının Belçika ve Fransa'yı istila etmek için kullandığı 'Blitzkrieg' taktiğine benzer bir yol izleyebileceğinin altını çizdi.

Tank ve zırhlı birliklerin kilit rol oynadığı bu stratejinin amacı hızlı ve ani saldırılarla, düşmanın karşı koymasına engel olup onun birliklerini hızlıca imha etmektir.

Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde bulunan 13 bin tank bulunurken, Ukrayna'da bu sayısı 2 bin 400'den biraz daha fazla.

'We Need To Talk About Putin How The West Gets Him Wrong' isimli kitabın yazarı olan Galeotti şu ifadeleri kullandı;

'Tam ölçekli bir savaş bir yana, herhangi bir askeri harekatın son derece mantıksız göründüğünü vurgulamak isterim'

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

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Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

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Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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#Rusya#Ukrayna#Dünya

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