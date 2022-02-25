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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Karayolları uyardı... 'Yoldaki işaretleri silin'

#Ukrayna#RUSYA#Karayolları
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Karayolları uyardı... Yoldaki işaretleri silin

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri kuşatmada ikinci gün yaşanırken iki ülkeden de saldırılar ve art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. İki ülkenin askeri güçleri bir yandan da birbirlerine karşı taktik üstünlük sağlamak ve bu sayede birbirlerinin ilerleyişini durdurmak istiyor. Ukrayna'nın resmi karayolları yetkililerinin yaptığı kritik bir uyarı ve ilginç fotoğraflar da bunun canlı kanıtı oldu...

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Rusya'nın dün sabahın erken saatlerinde Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyon ve kuşatma devam ediyor.

Sıcak çatışma ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ederken gelen son dakika haberlerine göre Rus güçleri başken Kiev'e de girmiş durumda. Şehirde sokağa çıkma yasağı, OHAL ve askeri sıkıyönetim uygulanırken Ukrayna birlikleri de stratejik noktalarda konuşlanmış şekilde hazır bekliyor.

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Sıcak çatışma esnasında birbirlerine üstün gelmek isteyen iki ülkenin güçleri farklı taktiklerle öne geçmeye çalışıyor. Ukraynalı askerlerin Kiev'e giden Rus tanklarını durdurmak için kendi köprülerini havaya uçurduğu yetkililer tarafından doğrulanırken Rusya'nın da Kiev'e sabotajcılar sokmaya çalıştığı ve ilk hedef olarak yönetimi devirmek istediği kulislerden yayılan bilgiler arasında.

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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Karayolları uyardı... Yoldaki işaretleri silin

Öte yandan Ukrayna yollarında bir anda ortaya çıkan ve fosforlu boyalarla çizilmiş, hedef tahtalarında yer alan çarpılara benzeyen işaretler dikkat çekti. Birçok karayolunda rastlanan ve sarı, yeşil gibi farklı renkleri olan bu işaretler konusunda Ukrayna Karayolları Genel Müdürlüğü'nden flaş bir açıklama geldi.

"Sevgili vatandaşlar! Siber polis, işgalcilerin yollarda bıraktığı tespit edilen işaretleri bildirmek için özel bir bot oluşturdu. Noktaların fotoğrafını çekebilirsiniz ve bunlar Google Haritalar'daki tek veri tabanına düşeceklerdir. Yolda bir işaret veya başka bir altyapı nesnesi görünce yok edin! İşaretlerin yeri hakkında SBU ve polise bildirin. Zafer ortak davamızdır!"

Bu paylaşım resmi Facebook sayfasından yapılırken paylaşılan iki fotoğrafta yollara bu işaretleri çizerken yakalanan Rus sabotajcıları sergilendi.

Twitter ve Facebook hesaplarından yapılan paylaşımlarda halka yol gösterilerek işaretlerin nasıl silineceği açıklandı. İşaretlerin ise Ruslar tarafından kullanılan bir sinyal sistemi olduğu belirtildi.

"Vatandaşlardan ülkenin yollarında ve diğer alt yapı objelerinde bu tür tabelaları düzeltmeye ve yok etmeye çağırıyoruz. Düşman Rus ordusu tarafından özellikle geceleri kullanılan bir sinyal sistemi. Boyayın ya da kir, kireç serpin veya reçine dökün. Dikkatli olun ve 102 numaralı telefondan polise bildirin."

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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Karayolları uyardı... Yoldaki işaretleri silin
Ukrayna tarafından yakalandığı iddia edilen Rus sabotajcılar

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabından da vatandaşlara Molotof kokteyli hazırlama tarifi verildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Şehirlere girebilecek Rus tanklarına atılması için hazırlanması söylenen Molotofların tarifi ve ne şekilde kullanılması gerektiği hazırlanan birkaç görselle anlatılırken halk Ukrayna ordusuna desteğe çağırıldı.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ukrayna Karayolları uyardı... Yoldaki işaretleri silin

Ukrayna Devlet Özel İletişim ve Bilgi Koruma Müdürlüğü de Facebook hesabından halkın savunma yapması için Molotof kokteyli tarifi ve nasıl kullanacağı bilgisi içeren broşür görselleri paylaştı.

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