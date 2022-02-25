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ABD'li yetkililer: Kiev'in 96 saat içinde alınmasını bekliyoruz

#ABD#Rusya#Ukrayna
ABDli yetkililer: Kievin 96 saat içinde alınmasını bekliyoruz

Newsweek'e konuşan ABD'li yetkililer, Kiev'in 96 saat içinde düşmesini beklediklerini belirterek, Ukraynalı hükümet yetkililerinin Kiev'in düşmesinden sonra ayrılacağını iddia etti.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı sonrası her iki taraf da birbirinin kayıplarını sayarken çatışmalar bütün şiddeti ile devam ediyor. Az önce Ukrayna Devlet Balkanı Zelenski'nin Putin'e yaptığı 'müzakere' çağrısının işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmezken savaşa dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

RUSYA YÖNETİMİ ELE GEÇİRECEK

ABD'nin ünlü dergisi Newsweek'in Amerikalı 3 yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Rus kuvvetlerinin bir kaç gün içerisinde Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de direnişi etkisiz hale getirip yönetimi ele alacağı iddia edildi.

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KİEV'İN 96 SAAT İÇİNDE ALINMASI BEKLENİYOR

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, Moskova'nın odak noktasının, Ukrayna güçlerini kuşatmak ve onları savaşa zorlamak olacağını söyledi. Yetkililere göre Rus tarafının Kiev'i 96 saat içinde alması ve ardından Ukraynalı yöneticilerin hafta içinde ayrılması bekleniyor.

ABDli yetkililer: Kievin 96 saat içinde alınmasını bekliyoruz


BU SADECE İLK AŞAMA OLABİLİR

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Rusya ile ilgili geniş deneyime sahip eski bir üst düzey ABD istihbarat subayı, Rusya'nın askeri kurumlara yönelik şiddetli saldırıları ve Çernobil nükleer tesisi de dahil olmak üzere stratejik noktaları hedef alan operasyonlarının daha kapsamlı bir kara harekatının yalnızca ilk aşaması gibi göründüğünü söyledi.

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HAVA SALDIRILARI VE TOPÇU ATEŞİ BİTİNCE KARA SAVAŞI BAŞLAR

İsmi açıklanmayan istihbarat görevlisi Newsweek'e, "Hava saldırıları ve topçu ateşi bitince kara savaşı gerçek anlamda başlar. Bence Kiev birkaç günde düşer. Ordu daha uzun süre ayakta kalabilir ancak onun da çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

UKRAYNA BEKLENENDEN DAHA İYİ DAYANIYOR

Zelenski hükümetine yakın bir kaynak da ABD'nin Kiev'in 96 saat içinde kuşatılabileceği yönündeki değerlendirmesine katıldı ancak kaynak, Zelenski hükümetinin çökeceğine inanmadığını belirtti.

Kaynak, "Bir şeyler söylemek için henüz erken, Ukrayna beklenenden çok daha iyi dayanıyor" ifadelerini kullandı.

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