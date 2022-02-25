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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kiev'e girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor!

#Ukrayna#Kiev#RUSYA
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor

Ukrayna - Rusya savaşı ikinci gününe girmişken Rus güçleri farklı yönlerden Kiev'e giriş yaptı. Başkentten bir yandan patlama sesleri gelmeye devam ederken bir yandan da Ukrayna ordusunun şehrin içindeki kritik noktalarda köprüleri savunmaya aldığı görüldü. Şehre yakın diğer köprülerse Rusları durdurmak için havaya uçuruluyor.

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Dün sabaha karşı başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üç yönden devam ediyor. Rus ordusu Belarus'tan güneye, Kırım'dan kuzeye, Rusya topraklarından da batıya doğru ilerliyor. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi. Kiev'de patlama sesleri var ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kiev'e giren Rus güçlerine karşı Ukrayna ordusu askerleri şehrin stratejik noktalarını kontrol altında tutmaya çalışıyor. Haber ajanslarından servis edilen çarpıcı fotoğraflarda askerlerin Keiv'in içinde yer alan köprülerin üstünde ve altında birçok noktada konuşlanmış olduğu görülüyor.

Ukrayna ordusu askerlerinin köprülerin etrafındaki görüntülerinde bazı ölmüş askerlerin nöbet tutan askerlerle birlikte yerlerde yatan korkunç görüntüleri de var. Bir diğer çarpıcı fotoğrafta da Ukrayna askerinin dizinden yaralanmış bir silah arkadaşını arkasında saklayarak nöbet tutmaya devam ettiği ve ona siper olduğu görülüyor.

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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor

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Köprülerde alınan bu önlemlerin şehir merkezine girebilecek Rus tanklarına karşı olduğu düşünülürken Kiev halkının da sığınaklara çağırılmış olması ve ilan edilen sokağa çıkma yasağı akla köprülerin Ukrayna tarafından imha edilebileceği ihtimalini getirdi.

Zira bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna ordusu Rus birliklerinin ilerlemesini önleyebilmek için Kiev yakınındaki köprüleri havaya uçurmaya başladı.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna birlikleri Kiev’e 48 kilometre mesafedeki Teteriv Nehri üzerinde bulunan köprüyü havaya uçurarak Rus tanklarının konvoyunu durdurdu.

Kiev’e 25 kilometre mesafedeki Irpin bölgesinde de bir köprünün havaya uçurulduğu ifade edilirken köprünün görüntüleri Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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Bu önlemlerin aynısını şehre girişi önlemek için civardaki tüm köprülerde uygulayan Ukrayna'nın aynı taktiği şehrin içinde de kullanıp kullanmayacağı konuşuluyor.

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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor

Bugün öğlen saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanlığı "Eli silah tutan herkese ihtiyacımız var, yaş sınırı yok." açıklamasını yapmış, Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı mesajında tüm siviller orduya katılmaya ve Rusya’ya karşı silahlanmaya çağırılmıştı.

Savunma Bakanlığı ilerleyen saatlerde mesajı güncelleyerek 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

Bu çağrılar bugünün devamında işgali beklenen Kiev'de ortaya çıkan köprü savunma görüntülerindeki her yaştan asker sayısının artabileceği şeklinde yorumlandı.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Ruslar Kieve girdi, Ukrayna askerleri elleri tetikte bekliyor

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