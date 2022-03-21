Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Rusya'dan Mariupol ültimatomu! Ukrayna kararını açıkladı

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Savaş son sürat devam ediyor.

Ülkenin dört bir yanından çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Rusya'an ültimatom gibi bir çağrı geldi.

RUSYA MARİUPOL İÇİN SAAT VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart 05.00'a kadar teslim etmelerini istedi.

Bakanlık yetkilisi Mihail Mizintsev,“Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mizintsev, siviller ve silahsız askerler için insani koridor açacaklarını da sözlerine ekledi.

UKRAYNA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk teslim olmanın söz konusu olmayacağını belirterek bu teklifi reddetti.

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Ukrainska Pravda'ya konuşan Vereshchuk konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

'Teslim olmaktan, silah bırakmaktan söz edilemez. Bu konuda Rus tarafını zaten bilgilendirdik. 8 sayfa mektupla vakit kaybetmek yerine, bir insani koridor açmanız yeterli.'

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da 24 Şubat'ta başlayan işgal nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu. Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da 24 Şubat'ta başlayan işgal nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını duyurdu.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

08.31 AFP, dün geceki Kiev bombardımanı sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

06.57 Ukrainska Pravda'ya göre, Rus ve Ukraynalı müzakereciler çevrimiçi görüşmelere bugün de devam edecekler.

KİMYASAL SIZINTI UYARISI

06.16 Sumy'deki kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı bildirildi. Sumy bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, sızıntının yerel saatle 04:30'da Sumykhimprom fabrikasında bildirildiğini ve tesisin çevresindeki beş kilometrelik yarıçap içindeki alanın tehlikeli olduğunu söyledi.

Açıklamada kimyasal tesisteki amonyak sızıntısından Sumy şehrine 'tehdit oluşturmadığı' bilgisinin altı çizildi.

Sumykhimprom fabrikası, yaklaşık 270 bin nüfuslu kentin doğu eteklerinde bulunuyor.

Novoselytsya ve Verkhnya Syrovatka köylerinin amonyak sızıntısıyla kirlenmiş alan içinde olduğunu belirtildi ve . etkilenen bölgedeki insanlara 'derhal yeraltına sığınaklarına gidin' çağrısı yapıldı.

'SİTRİK ASİDE BATIRILMIŞ GAZLI BEZ İLE NEFES ALIN'

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Açıklamada bu bölgelerde yaşayanlara amonyak tespit edilmesi durumunda sitrik aside batırılmış gazlı bezlerle nefes almaları tavsiye edildi.

BIDEN'DAN KRİTİK ZİYARET

05.23 ABD Başkanı Joseph Biden, NATO, G7 liderleri ve Avrupalı ​​müttefiklerle acil görüşmeler için yapacağı Avrupa gezisi kapsamında Polonya'ya da gidecek.

04.28 Ukrayna basını Pazar günü Chernihiv'de bir arabaya top mermisi isabet etmesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü sayfalarına taşıdı.

03.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenskiy, "Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız" dedi.

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02.20 Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile Rusya’nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilerek Yunanistan'ın başkenti Atina’ya getirildi. Androulakis Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin, "Mariupol’u ve insanlarını haritadan sildiler" dedi.

01.15 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya ve Ukrayna'nın üzerinde anlaştığı insani koridorlardan sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, bugün yapılan sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

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00.40 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından şehirde yaşanan bir patlamanın görüntülerini paylaştı. Kliçko, Kiev'in Podil semtinde bir dizi patlama meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, "Şu anda elde ettiğimiz bilgiye göre; bazı evler ve alışveriş merkezlerinden biri vuruldu. Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar ve polis olay yerinde" ifadelerini kullandı.