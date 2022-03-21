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Ukrayna'dan 'Putin zehirlenecek' iddiası! İşte yerini alabilecek 4 isim

#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı
Ukraynadan Putin zehirlenecek iddiası İşte yerini alabilecek 4 isim

Ukrayna istihbaratı, Rus elitlerinin Devlet Başkanı Putin'i zehirlemeyi planladığını iddia etti. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 ismi açıkladı.

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Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu söylüyor.

Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde.'

Putin, Başkan olmadan önce Rus istihbarat teşkilatının direktörüydü ve Bortnikov ile birlikte Leningrad'da KGB'de görev yaptı.

Bortnikov'un Ukrayna savaşının ilk üç haftasındaki askeri kayıpların ardından Putin'in gözünden düştüğü belirtiliyor.

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PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

Peki olası bir iktidar değişiminde Putin'in yerini kim alabilir? İşte öne çıkan İngiliz basının öne çıkardığı 4 isim...

Şartlar Putin'i istifaya zorlarsa, onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

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Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor

Putin'in savunma bakanı olan Sergey Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Pentagon'un tahminlerine göre savaş boyunca 14 ila 21 bin arası Rus askeri yaralandı. Bu da 150 bin asker ile Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın askeri gücünün 5'te 1'inin Ukrayna'dan çekildiği anlamına geliyor.

Ukraynadan Putin zehirlenecek iddiası! İşte yerini alabilecek 4 isim

Pentagon'un tahminlerine göre savaş boyunca 14 ila 21 bin arası Rus askeri yaralandı. Bu da 150 bin asker ile Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın askeri gücünün 5'te 1'inin Ukrayna'dan çekildiği anlamına geliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev ise İngiliz basını 4'üncü adayı.

Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.

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RUSYA NE KADAR ASKER KAYBETTİ?

Savaşta 6 generalini kaybeden Rus ordusunun toplam kaybının 7 bini geçtiği düşünülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tahminlerine göre savaş boyunca 14 ila 21 bin arası Rus askeri yaralandı.

Bu da 150 bin asker ile Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın askeri gücünün 5'te 1'inin savaş alanında çekilmesi anlamına geliyor.

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RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı.

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Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı

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