ABD'nin eski NATO Büyükelçisi'nden flaş sözler: Putin'in çıkış yolu kalmadı!

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Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş 25'inci gününe girerken Rusya'nın son dönemde sivilleri hedef aldığı sıkça dile getiriliyor.

Pek çok istihbarat raporu, Moskova'nın beklediğinden sert bir direniş ile karşı karşıya kaldığı ve bunu yıkmak için sivil hedefleri de vurduğunu iddia ediyor.

Rusya'nın hala başkent Kiev'i ele geçirememesi de askeri hedeflerin gerisinde kalınmasına kanıt olarak gösteriliyor.

Bu iddiaya dile getiren isimlerden biri de ABD'nin eski NATO Büyükelçisi Kurt Volker. Fox News'a konuşan Volker, Putin'in başarısız Ukrayna işgalinden 'çıkış yolu' olmadığını söyledi.

Volker, Rusya'nın askeri ve ekonomik olarak kasvetli bir gelecekle karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

Volker açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Çıkış yolu olmayan Putin. Ukrayna'yı ele geçirmek için askeri olarak her şeyi yaptı ve başarısız oldu. Askeri zafer kazanmak için her şeyi deneyecek ama bu giderek daha az olası gözüküyor.'

RUSYA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İLE VAKİT KAZANMAYA MI ÇALIŞIYOR?

Bir yandan Ukrayna ile görüşen bir yandan da saldırılarına devam eden Rusya'nın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. BBC Diplomasi Muhabiri Paul Adams bu konu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Adams'a göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri şaşırtıcı bir şekilde 24 Şubat’taki işgalin birkaç gün sonrasında başladı.

O zamandan beri de devam ediyor. İki ülkenin dışişleri bakanları Türkiye’de bir araya geldi. Bu hafta olası anlaşma metinlerine ve Rusya’nın taleplerine dair çok sayıda metin yayınlandı.

Peki Rusya’nın Mariupol’deki acımasız bombardımanına rağmen devam eden bu “barış süreci” ne kadar gerçek?

Bugün The Times gazetesine konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Gördüğümüz şey Rusların birliklerini yeniden bir araya getirmek için imkan oluşturma çabası” dedi ve ekledi:

“Rusların dikkatleri korkunç katliamlardan başka bir noktaya çekmek ve vakit kazanmak için bu müzakereleri kullanıyor olmasından endişe ediyorum.”

Ukrayna Parlamentosu Avrupa Birliği Entegrasyon Komitesi Başkanı Ivana Klympush Tsintsadze de müzakerelerde “ciddi bir diyalog zemini bulunmadığını” belirtti.

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BBC’nin sorularını yanıtlayan Tsintsadze “Ukrayna’ya ültimatom vermek dışında ciddi bir diyaloga hazır değiller” dedi.

Zelenski bugünkü konuşmasında “Görülme vakti geldi” demişti. Bunu Vladimir Putin’e yönelik söylediği açık. Fakat Putin, iki yıl önce Paris’teki görüşmeden bu yana Zelenski ile görüşmeyi reddediyor.

Son dönemde Türkiye’nin iki lideri bir araya getirmek için başlattığı girişim de henüz meyvesini vermedi. Bunun müzakereler şimdikinden çok daha ileri bir aşamaya gelmeden gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor.