‘Hançer’i Ukrayna’da ilk kez kullandı

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RUSYA, Ukrayna’yı sesten 10 kat hızlı gidebilen hiperosonik füze ile vurdu. Rusça ‘Hançer’ anlamına gelen yüksek hassasiyete sahip ‘Kinjal’ füzesi, NATO üyesi Romanya sınırına sadece 100 km mesafedeki Delyatin köyüne yönelik saldırıda kullanıldı. Karpat Dağları eteğindeki köy, Romanya ile 50 km sınır paylaşan Ivano-Frankivsk şehrinde yer alıyor.

İLK KEZ KABUL ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ‘Hançer’ ile füze ve başka silahların depolandığı büyük bir yeraltı cephaneliğinin vurulduğu kaydedildi. Bu açıklama ile Rusya, hipersonik füzenin ilk kez bir savaşta kullanıldığını kabul etmiş oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu geçen aralıkta, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip bu füzelerle donatılmış ayrı bir MiG-31 savaş uçağı filosu oluşturduklarını ilan etmişti.

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PUTİN TANITMIŞTI

Füze kamuyouna bizzat Rusya lideri Vladimir Putin tarafından 2018’de tanıtılmış olsa da bundan önce 2016 yılında Suriye’de kullanıldığına dair raporlar mevcut. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat, cephaneliğin hedef alındığını doğruladı ancak saldırıda kullanılan silahın türüne dair bilgileri olmadığını söyledi.

ODESA’YA GEMİSAVAR

Rusya, Moldova sınırına yakın Karadeniz kenti Odesa’yı da ‘Bastion’ füzesi ile vurdu. Belarus’la ortak geliştirilen bu füze, esasen kıyı savunması için ‘gemisavar’ olarak tasarlanmış. Karadan mobil olarak ateşlenen füze ile Odesa yakınlarındaki bir iletişim merkezi vuruldu. Saldırıda kullanılan füzenin türünü Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konaşenkov açıkladı.

NATO’NUN FÜZE KALKANINI DELİYOR

‘Hançer’, 2018’deki tanıtımı sırasında Batılı ülkelere ait füze savunma sistemlerince durdurulamayacağı iddiasıyla bizzat Putin tarafından ‘ideal silah’ olarak lanse edildi. NATO savaş gemileri ile füze savunma sistemlerini yok etmek üzere tasarlanan silahın bilinen özellikleri şöyle:

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- Saatte 12.500 km hızla gidiyor. Havadan karaya ateşleniyor, menzili 2000 km.

- Nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip. Önceki gün kullanılan geleneksel savaş başlığı taşıyordu.

- Sovyet yapımı Tu-22M3 bombardıman uçakları veya MiG-31K savaş uçaklarından atılabiliyor.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ: TEK SEFERDEKİ EN KANLI SALDIRI

- Ukrayna’nın güney kenti Mikolaiv’de işgalin en kanlı saldırısı yaşandı. Bir askeri tesis birden fazla roketle hedef alındı. Saldırı sırasında tesiste 200’den fazla asker olduğu belirtilirken bölgedeki kurtarma ekiplerine göre, şu ana kadar 50 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Can kaybı 100’ü geçebilir.



- Rus güçleri yoğun çatışmaların sürdüğü güneydeki liman kenti Mariupol’e girdi. Kentin kontrolünü ne derecede sağladıkları belirsiz.

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- Birleşmiş Milletler, Mariupol ve Sumi şehirleri için gıda, su ve ilaç tedariğinin acil önemde olduğunu açıkladı.

- Norveç’te tatbikata katılan ABD Deniz Piyade Gücünü’ne ait Osprey uçağı fırtınada düştü. Dört Amerikalı personel öldü.