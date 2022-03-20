Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... New York Times duyurdu: Rusya kritik karargahı vurdu!

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan Savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, bu sefer Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın karargahını vurdu. New York Times saldırıda 40 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Andryuschenko, Rus güçlerini pasaportları olmadan 4 bin ila 4 bin 500 Mariupol sakinini sınırdan Taganrog'a zorla götürmekle suçladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise 'kolay ve hoş olmasa da' Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

10.38 Rusya Ukrayna'da bir kez daha hipersonik füze kullandığını duyurdu

08.22 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın liman kenti Mariupol'u kuşatmasının !yüzyıllarca hatırlanacak bir terör eylemi' olduğunu söyledi.

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Zelenski, 'kolay ve hoş olmasa da' Rusya ile barış görüşmelerine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

NYT DUYURDU: 40 ASKER ÖLDÜ!

07.57 New York Times (NYT), üst düzey bir Ukraynalı askeri yetkiliye dayandırarak, Rusların Mykolaiv'deki bir deniz üssüne düzenlediği saldırıda 40'tan fazla Ukrayna askerin öldüğünü duyurdu.

İskender Füzesi, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. İskender Füzesi, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır.

Yetkili NYT'ye 36. Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın karargahının İskender-M balistik füzesi gibi uzun menzilli bir silah tarafından vurulmuş olabileceğini söyledi.

07.41 Ukraynalı bir yetkili, güç durumdaki Sumy kentindeki bir yetimhaneden 71 çocuğun tahliye edildiğini söyledi.

UKRAYNA'NIN ELİNDE NE KADAR SAVAŞ ESİRİ VAR?

06.57 Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, Kiev'in elinde 562 Rus savaş esiri olduğunu duyurdu.

'RUSYA BİNLERCE SİVİLİ ZORLA GÖTÜRDÜ'

05.56 Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Pyotr Andryuschenko, Rus güçlerini pasaportları olmadan 4 bin ila 4 bin 500 Mariupol sakinini sınırdan Taganrog'a zorla götürmekle suçladı.

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New York Times'a konuşan Andryuschenko, binlerce kişinin şehir merkezindeki bir spor kompleksine sığındığını ve içeridekilerin çoğunun Rusya'ya götürüldüğünü düşündüğünü söyledi.

05.15 Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan Ukrayna’nın dünyaca ünlü tanınmış baletlerinden Artem Datsishin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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03.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda Ukrayna ordusunun başarılarına ve saldırılarda şu ana kadar 14 binden fazla Rus askerinin öldüğü belirterek Rus annelerine ve babalarına çağrı yaptı. Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" dedi.

23.45 Ukrayna’nın Harkov kenti bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Harkov Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılırken, patlamanın ardından olay yerine çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ekipler sevk edildi.

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22.55 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Kiev milliyetçi rejimi, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine yönelik saldırıları ‘Rus silahlı kuvvetlerinin hedefli saldırısı’ olarak sunmayı planlıyor” dedi.

22.20 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) bugün itibariyle Ukrayna’daki Rus saldırısında toplam can kaybının 847’ye yükseldiğini açıkladı. Rus birliklerinin sivil yerleşimleri vurmasının ardından toplam yaralı sayısının da bin 399 olduğu belirtilirken, kayıpların çoğunun Rus birlikleri tarafından ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile patlayıcı silahlar kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.

21.40 Ukrayna makamları, başkent Kiev'de Rusya işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 228 kişinin öldüğünü, 912 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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