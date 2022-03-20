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İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Rus ordusu hedefi böyle belirlemiş!

#Ukrayna#Rusya#Ukrayna Savaşı
İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Rus ordusu hedefi böyle belirlemiş

Polonya sınırına oldukça yakın bir bölgede geçtiğimiz hafta Rus füzelerine hedef olan askeri üs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Rusya'nın hedefi belirlemek için kullandığı kan donduran taktiği sayfalarına taşıdı.

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Ukrayna'daki savaş 25'inci gününe girerken İngiltere'den çarpıcı bir iddia geldi.

Polonya sınırına yakın Yavoriv eğitim üssüne geçen Pazar günü düzenlenen saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerin arasında yabancı askerlerin de olduğu iddia edilmişti.

İngiliz basını Rus ordusunun bölgedeki İngilizlerin telefonlarını hack'lemesinin ardından burayı hedef aldığını sayfalarına taşıdı.

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Daily Mail'de yer alan haberde konu ile ilgili şu iddiaya yer verildi;

'Güvenlik kaynakları, 30'a yakın güdümlü füzenin, İngilizler tarafından kullanılan telefonların Ruslar tarafından ele geçirilmesinden sonra ateşlendiğine inanıyor.'

Aynı habere göre, 600 yabancı gönüllüye ev sahipliği yapan askeri üs Rus ordusu bu yöntem ile İngiliz askerlerinin varlığını teyit etmesi sonrası gerçekleşti. Başka bir deyişle Rusya özellikle yabancı askerleri öldürmek için bu yöntemi kullandı.

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Gazeteye konuşan eski İngiliz savunma istihbarat subayı Philip Ingram mobil cihazları 'düşman için mükemmel hedef bulma işaretleri' olarak tanımladı.

İngiliz basınından dikkat çeken iddia: Rus ordusu hedefi böyle belirlemiş

RUSYA NE KADAR ASKER KAYBETTİ

Savaşta 5 generalini kaybeden Rus ordusunun toplam kaybının 7 bini geçtiği düşünülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) tahminlerine göre savaş boyunca 14 ila 21 bin arası Rus askeri yaralandı.

Bu da 150 bin asker ile Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın askeri gücünün 5'te 1'inin savaş alanında çekilmesi anlamına geliyor.

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RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıkladı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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