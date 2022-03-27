Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Putin'i kızdıracak adım: Starstreak'ler Ukrayna'ya gidiyor!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Ukrayna'nın dört bir yanından çatışma haberleri gelmeye devam ederken İngiltere'den son derece kritik bir adım geldi.

İngiltere, Ukrayna'nın Rus ordusu ile mücadelesi kapsamında oldukça kritik bir öneme sahip olacak silahı ülkeye gönderme kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İngiliz yapımı Starstreak füzelerinin Ukrayna'da konuşlandırılmaya hazır olduğunu söyledi.

The Mail'e konuşan Wallace ilk Ukrayna birliklerinin eğitildiğini belirtti ve İngiltere'nin savaşın parçaladığı ülkeye yardım etmek için 'hemen hemen herkesten daha fazlasını yaptığını' belirtti.

ALÇAKTAN UÇAN JETLERİ HEDEF ALIYOR

Uzmanlar, Starstreak sisteminin alçaktan uçan düşman jetlerini düşürebildiğinin altını çiziyor.

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Zira omuzdan fırlatılan füzeler ses hızının üç katından daha hızlı hareket ediyor ve alçaktan uçan düşman jetlerini hedef alıyor.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

08.47 Ukrayna lideri Zelenski Polonya'yı Rusya'nın ülkesini işgaline karşı mücadelede yardımcı olmak için savaş jetleri ve tanklar göndermeye çağırdı.

Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile yaptığı video konferansta Zelenskyy, Ukrayna silahlı kuvvetlerine savaş uçakları ve tanklar tedarik edilmezse Rus ordusunun daha sonra komşu NATO ülkeleri için bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyardı.

08.44 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşla ilgili son istihbarat raporunda Rus kuvvetlerinin kuzeyde Harkov ve güneyde Mariupol yönünden ilerlediği belirtildi.

SAVAŞTA 12 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

06.54 Ukrayna başsavcısı Iryna Venediktova, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 12 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

05.58 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkedeki tıp ve sağlık kurumlarına 590 StarLink anteni yerleştirdiğini açıkladı.

04.40 Ukrayna'nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.

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04.00 Rusya ordusu, Ukrayna’nın Slavutiç kentini ele geçirdiğini açıkladı. Kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev yaptığı açıklamada, "Kentte kalanlar yani bütün kent Slavutiç’in Ukrayna’ya ait olduğunu haykırmak için Ukrayna bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası bizim topraklarımız, başka kimseye ihtiyacımız yok" dedi.

02.26 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi. Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya’da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor.

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02.15 Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildiği belirtildi.

23.55 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna’nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden’in Polonya’da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, “Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden’a selam gönderdi” dedi.