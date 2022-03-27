Rusya Ukrayna’da hedef mi küçülttü?

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RUSYA’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta birinci ay geride kalırken, Moskova’dan Rusya lideri Vladimir Putin’in hedef küçülttüğünü işaret eden açıklamalar gelmeye başladı. Bir taraftan harekâtın planlandığı gibi yürütüldüğünü belirten Rusya Genelkurmay Başkanlığı, diğer taraftan bundan sonra ana hedefin sadece Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas’ın tamamen kurtarılması olacağını ilan etti.

BİRİNCİ AŞAMA TAMAM

‘Rusya hedef mi küçültüyor’ sorularına neden olan açıklamayı Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Sergey Rudskoy yaptı. Moskova’da askeri operasyonlarla ilgili kamuya bilgi veren Rudskoy, “Ukrayna’da gerçekleştirdiğimiz özel askeri harekâtın birinci aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. Aslında başından beri masada operasyonla ilgili iki şık bulunuyordu. İlki sadece bağımsızlıklarını tanıdığımız Donbas bölgesinde Lugansk ve Donetsk cumhuriyetleri topraklarını aşırı milliyetçi Ukrayna unsurlarından arındırmak idi. İkincisi ise harekâtın tüm Ukrayna çapında gerçekleştirilmesi. Karar aşamasında ikinci şık, tüm Ukrayna sathı seçildi. Biz sadece Donbas’ta operasyon başlatsaydık Ukrayna’nın cephe gerisinden diğer bölgelerden sürekli takviye yapılacaktı. Böylece operasyon hiçbir zaman bitmeyen, kronik bir hal alacaktı. Askeri harekâtın az önce tamamlandığını ilan ettiğim birinci aşamasıyla Ukrayna’yı büyük ölçüde ağır silahlardan arındırmış olduk” ifadelerini kullandı.

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İKİNCİ AŞAMA DONBAS

General Rudskoy, “Geride bıraktığımız süreçte ordumuz 1351 askerini kaybetti. 3 bin 825 kişi de yaralandı. Ukrayna tarafının asker olarak can kaybı 16 bin civarında. Harekâtın ikinci aşaması daha dar alanda yürütülecek. Şimdi ana hedefimiz Donbas bölgesini yasal sınırlarında Ukrayna kuvvetlerinden kurtarmak” dedi. 2014 yılında Donbas’taki Lugansk ve Donetsk bölgeleri bağımsızlığını ilan ettiğinde şimdilerde Ukrayna kontrolündeki Mariupol da Donbas sınırlarında kalıyordu. Rusya’nın öncelikli hedeflerinden birinin liman kenti Mariupol’ü almak olacağı anlaşılıyor. Ukrayna hükümeti ise abluka altındaki Mariupol’den sivillerin çıkışı için koridor açılmasını istiyor.

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KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Rusya diğer taraftan Ukrayna’nın geride kalan bölgelerinde kuşatma altındaki şehirlere saldırma şıkkından da vazgeçmiyor. Rudskoy’un “Birliklerimiz farklı yönlerden ilerleyişine devam ediyor. Kuvvetlerimiz büyük ölçüde başkent Kiev, Halkiv, Çernigov, Nikolayev gibi şehirleri kuşatma altına almış durumda. İlk plana göre şehirlere girmeyi düşünmüyorduk. Ancak şimdi özel askeri operasyon gerektirdiği takdirde şehirlere de girebiliriz” demesi dikkat çekti.

YEDİNCİ RUS GENERALİ ÖLDÜ

Rusya’nın Ukrayna işgalinde bir ay geride kalırken dün yedinci Rus generalin çatışmalarda öldüğüne dair haberler geldi. 48 yaşındaki Korgeneral Yakov Rezantsev’in Herson’da hava saldırısı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Rezantsev, Ukrayna işgalinin dördüncü gününde yaptığı açıklamada Rus askerlerinin birkaç saat içinde zafer ilan edebileceğini öne sürmüştü.