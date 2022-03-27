Biden: ‘bu adam’ iktidarda kalamaz

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ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyaretinin son gününde başkent Varşova’da halka hitap etti. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek “Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz” dedi. Rus halkının düşman olmadığının altını çizen Biden, ‘’Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak, çünkü özgür insanlar, demokrasiye dayanan parlak bir geleceği kuracaklar” şeklinde konuştu.



BEYAZ SARAY’DAN DÜZELTME

Biden’ın sözlerinden kısa süre sonra Beyaz Saray’dan düzeltme açıklaması yapıldı. Açıklamada, Biden’ın “Rusya’da rejim değişikliği çağrısında bulunmadığı” belirtilerek “Başkan’ın amacı, Putin’in komşuları veya bölge üzerinde güç kullanmasına izin verilemeyeceği vurgulamaktı” denildi.

STRATEJİK BAŞARISIZLIK

Savaşın şimdiden Moskova için stratejik bir başarısızlık olduğunu belirten Biden, Rusya’nın rotasını değiştirmesini sağlayacak tek şeyin ekonomisine yönelik hızlı yaptırımlar olduğunu kaydetti. Biden, “Bu savaş günler ya da aylar içinde kazanılmayacak, önümüzdeki uzun mücadele için kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ukrayna’nın yanındayız” şeklinde konuştu.

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RUS LİDERE SERT UYARI

Avrupa’daki Amerikan güçlerinin, NATO müttefiklerini savunmak için orada olduğunu belirten Biden, Putin’i uyararak ‘’NATO toprağına bir santim geçmeyi aklından bile geçirme” dedi. ABD lideri halka hitabından önce Başkanlık Sarayı’nda bir araya geldiği Polonya lideri Andrezj Duda ile gerçekleştirdiği görüşmede de “ABD’nin, NATO’nun 5’inci maddesine kutsal bir bağlılığı olduğunu” vurguladı.

UKRAYNALI BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Dünkü programı kapsamında Varşova’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile de bir araya gelen ABD lideri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne dair desteğini yineledi. Görüşme Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Washington-Kiev arasında gerçekleşen ilk yüz yüze temas oldu.

PUTİN BİR KASAP

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İşgalden kaçan Ukraynalı mültecilerle de Polonya’nın başkentinde bir araya gelen Biden burada Rusya lideri Putin için “kasap” ifadesini kullandı. Kampı ziyareti sonrası bir gazetecinin “Mültecilerle buluştuktan sonra Putin hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine Biden, “O bir kasap” dedi. Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da hedeflerini küçülttüğü konusunda ikna olmadığını da sözlerine ekledi.

BİDEN KONUŞURKEN NATO SINIRINA İKİ FÜZE

RUS güçleri, ABD Başkanı Joe Biden’ın temaslarda bulunduğu Polonya’ya 80 km mesafedeki Ukrayna’nın Lviv şehrine hava saldırısı düzenledi. Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “bir yakıt deposuna iki füzeyle gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin yaralandığını” duyurdu. Şehrin valisi Andriy Sadovi, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiğini belirterek “Rusya’nın şu anda Polonya’da bulunan Başkan Biden’a böyle merhaba dediğine inanıyorum, dünyanın tehdidin ciddi olduğunu anlaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.