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Son dakika... Ukrayna krizindeki kâbus senaryosu: Havada Münih kokusu var!

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Son dakika... Ukrayna krizindeki kâbus senaryosu: Havada Münih kokusu var
İlker Kocaş

Ukrayna - Rusya sınırındaki kriz devam ederken İngiltere'den çok konuşulacak bir uyarı geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önlemeye yönelik diplomatik çabalarının yetersiz olduğunu öne sürdü ve yaşananları 2. Dünya Savaşına giden yolda kritik öneme sahip olan Münih Görüşmelerine benzetti. Ukrayna'dan ise çok konuşulacak bir Macron açıklaması geldi.

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Dünyanın nefesini tutmuş halde Ukrayna sınırından gelecek haberleri bekliyor.

Özellikle son haftalarda diplomatik girişimlerin dozu artırılsa da bölgedeki tansiyon düşürülebilmiş değil. ABD'den gelen salı veya çarşamba günü savaşın çıkabileceği yönündeki raporlar ise durumun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.

Tam da bu aşamada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözleri tabiri caizse gündeme birinci sıradan giriş yaptı.

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Wallace 1938'de Almanya'nın Südet'i ilhak etmesine izin veren, ancak İkinci Dünya Savaşı'nı önleyemeyen anlaşmaya açıkça atıfta bulunarak, 'havada bir Münih kokusu' olduğunu söyledi.

İngiliz bakan Sunday Times'a verdiği röportajda, Moskova'nın Ukrayna sınırında yığılmış yaklaşık 130 bin Rus askeri ve ağır ateş gücüyle 'her an bir saldırı başlatabileceğini' söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

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'Endişe verici olan şey, muazzam miktarda artan diplomasiye rağmen, bu askeri yığınağın devam etmesi. Durmuyorlar, devam ediyorlar.'

Adı açıklanmaması kaydıyla İngiliz basınına konuşan bir kaynak, Wallace'ın, Putin'in 'ne olursa olsun saldırması durumunda, tüm diplomasinin çöpe gideceği' yönündeki endişeleri olduğunu belirtti.

Günümüzde, Münih Anlaşması yaygın olarak başarısız bir yatıştırma eylemi olarak görülüyor.

MÜNİH: 2. DÜNYA SAVAŞINI ENGELLEYEMEYEN KONFERANS

Wallace'ın Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurma girişimlerini İkinci Dünya Savaşı'nı önlemedeki başarısızlığa benzetmesi Münih Konferansı'nı bir kez daha gündeme getirdi.

İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda Batı'nın en büyük hatalarından birisi olarak gösterilen Münih Konferansı Südet Krizi'ne çözüm bulmak adına 1938'de yapılmıştı.

Konferansın ana amacı Südet Krizi nedeniyle bir Avrupa savaşını önlemekti. Yeni bir dünya savaşının daha yaşanmaması için yatıştırma politikası güden dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain konferanstan Hitler'in istediği her şeyi alarak ayrılmasına göz yummuş ve karşılığında barışı sağladığını belirtmişti.

Son dakika... Ukrayna krizindeki kâbus senaryosu: Havada Münih kokusu var

Dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain (solda) Hitler ile Münih'te Çekoslovakya krizini görüşüyor.

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İngiltere'nin adeta göz yumması sonrası bölgenin neredeyse tamamının Almanya'ya teslim edilmiş ve Çek toprağı olan Südet 'NAZİ Almanyası'nın kontrolüne geçmişti.

Chamberlain Münih dönüşü elinde Hitler ile imzaladığı anlaşma metnini gazetecilere göstermiş ve kısa süreliğine de olsa ulusal kahraman ilan edilmişti.

Ancak tarih Chamberlain'i haksız çıkarmış, aradan bir yıl geçtikten sonra Batı'nın bu tavrından güç alan Hitler Polonya'yı da işgal etmiş ve İkinci Dünya Savaşı başlamıştı.

UKRAYNA'DAN MACRON'A CHAMBERLAIN BENZETMESİ

O dönem yaşananlar ile bölgedeki gelişmeler arasında paralellik kuran tek isim Wallace değil.

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Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Vadym Prystaiko bu hafta Washington Newsweek'e verdiği demeçte Macron'un Putin ile görüşmesini Hitler - Chamberlain görüşmesine benzetti.

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Daha önce Ukrayna dışişleri bakanı olarak görev yapan Prystaiko, eski İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'e atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı;

Macron Ukrayna'ya 'Barış getirdim' diyerek, neredeyse Chamberlain gibi geldi. Önce Moskova'ya gitmesi ve ardından hazırlanan notlarla Ukrayna'ya gelmesi pek çok Ukraynalıyı rahatsız etti.'

FRANSA'DAN YANIT: KOORDİNASYON İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Macron'un bir sözcüsü Newsweek'e verdiği demeçte, Fransa cumhurbaşkanının ziyaretinden önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy ile iki kez telefonda konuştuğunu ve diğer ortaklarla koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

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#Ukrayna#Rusya#Dünya

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